De Nederlandse schaatstop heeft op nieuwjaarsdag opheldering gekregen over de Olympisch Spelen. Dat zorgt voor vreugde bij de geplaatste namen, maar ook voor enorme teleurstelling voor degenen die buiten de boot vallen. Femke Kok leeft mee met haar teamgenoot Tim Prins, die de dupe werd van een aanwijsplek.

Kok was al zeker van haar ticket voor de Spelen. Ze plaatste zich tijdens het OKT voor de 500, 1000 en 1500 meter. Ook haar teamgenoten deden het afgelopen week goed op het curciale toernooi. Ook Jenning de Boo, Antoinette Rijpma-de Jong, Kjeld Nuis en Tim Prins leken hun plek te hebben verdiend. Maar voor laatstgenoemde liep het toch anders af.

Marcel Bosker werd namelijk aangewezen voor de ploegenachtervolging en dat betekent dat Prins niet mee mag naar Milaan. Nuis neemt zijn plek op de 1500 meter in. Een enorme teleurstelling voor de 22-jarige. "Na het missen van een ticket op de 1000m op 0,005 seconden is dit de tweede klap die ik te verwerken heb", schreef Prins op Instagram. "Zou er natuurlijk veel woorden aan vuil kunnen maken, echter heeft dat allemaal geen zin. Feit is dat mijn olympische droom nog minimaal 4 jaar op zich moet laten wachten."

Gebroken hart

Kok leeft enorm met hem mee. "Super trots op dit team, maar...", begint ze in haar Instagram Story. Vervolgens deelt ze het bericht van Prins. "Wat had ik het Tim ook gegund", zegt ze met een gebroken hart, zo blijkt uit de emoji achter de tekst.

Toelichting KNSB

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, gaf uitleg over de keuze voor Bosker. "De bondscoach heeft aangegeven dat Marcel samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt een volwaardig team is", zei hij. "De ploeg wordt tevens kansrijker geacht voor een medaille in Milaan dan de derde man op de 1500 meter, de positie die bij het OKT werd bezet door Prins."

De Wit erkent dat het grote gevolgen heeft voor Prins. "Op zijn zachtst gezegd ontzettend vervelend voor Tim, die door deze beslissing nu als tiende unieke naam in de selectievolgorde eindigt en daarom niet meegaat naar Milaan. Zijn plek wordt op de Spelen nu ingevuld door Kjeld Nuis."

