Dai Dai N'tab tekent bij Team IKO en wordt ploeggenoot van Joy Beune: 'Deze ploeg voelt meer als familie dan commerciële trein'

In Nederland is de concurrentie groot als het op schaatsen aankomt, maar in andere landen is het soms al een wonder als er iemand bekend is met de sport. Schaatser Kai in 't Veld kwam de laatste jaren weinig in actie door blessures en rijdt vanaf komend seizoen onder Griekse vlag. Hij hoopt op die manier uiteindelijk in Milaan van de partij te zijn op de Olympische Spelen.