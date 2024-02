Wie is Joy Beune? Topschaatsster, middelpunt van de nodige relletjes, én de vriendin van Kjeld Nuis

Joy Beune houdt ook dit schaatsseizoen de gemoederen behoorlijk bezig. Met haar prestaties, maar ook met haar malle fratsen én haar relatie met Kjeld Nuis. Dit is Joy Beune, de 24-jarige langebaanschaatsster uit Borne.

Joy Beune bleek al op jonge leeftijd een groot talent en op de WK voor junioren in 2017 en 2018 maakte ze grote indruk. Ze pakte onder meer goud op de 1000 meter, de 1500 meter en de 3000 meter. Dat deed ze ook nog eens met nieuwe wereldrecords.

De verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen Beune overstapte naar de senioren. Volgens Ireen Wüst kon de concurrentie er wel mee stoppen, omdat de nieuweling iedereen op een hoop zou rijden. Zo simpel bleek dat echter niet en de eerste jaren bij de senioren verliepen zonder echte hoogtepunten.

Ophef door relatie met Kjeld Nuis

Bij Jumbo-Visma lukte het tussen 2018 en 2022 niet om grote prijzen te pakken en coach Jac Orie liet weten dat hij niet wist hoe dat op moest lossen. Ondertussen kreeg Beune een relatie met Kjeld Nuis en dat deed nogal wat stof opwaaien.

Nuis had een relatie met Jill de Robles en kreeg met haar een zoontje. Volgens De Robles ging de olympisch kampioen op de 1500 meter vreemd met Beune, zelf ontkende hij dat. Het zorgde in 2019 in ieder geval voor het nodige gedoe rond beide schaatsers, die inmiddels al bijna vijf jaar samen zijn.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2020 werd Joy Beune door FHM uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland. "Daar ben ik heel trots op", reageerde ze. Van de fotoshoot die volgde, was ze behoorlijk onder de indruk. "Ik vind het zo bizar dat ik dit ben. Dat ik zo’n figuur heb, ben ik natuurlijk wel trots op. Ik train er hard voor. Al train ik niet voor een perfect lichaam, maar om zo hard mogelijk te kunnen schaatsen."

Onenigheid met Rintje Ritsma

Beune aasde lange tijd op een plek in de Nederlandse ploegenachtervolging, maar kreeg het eind december 2022 aan de stok met bondscoach Rintje Ritsma. Toen vaste keuze Antoinette Rijpma-de Jong zich ziek meldde, lag er een kans voor Beune, maar zij meldde zich ook ziek. Tot onbegrip van Ritsma, die twijfelde aan de keuzes van de schaatsster. “Wij hebben er een goed gesprek over gehad en daarin verschillen wij van mening”, sloot Ritsma de zaak af.

Flaters bij de ploegenachtervolging

In 2023 baarde Beune, inmiddels vast lid van de ploegenachtervolging, opnieuw opzien met twee op zijn zachtst gezegd ongelukkige optredens. Eerst kostte een blote enkel Nederland de wereldtitel, vervolgens ‘vergat’ ze tijdens de World Cup in Polen haar transponder. Twee gewonnen races, maar geen medailles.

Met name het laatste voorval kwam haar op veel kritiek te staan. Bondscoach Rintje Ritsma wilde voortaan een oppas naast haar neerzetten en BNNVara-presentator Erik Dijkstra ging nog veel verder. “Dit is een reactie van iemand die geestelijke 10 jaar oud is”, schreeuwde hij.

Joy Beune (m) tussen ploeggenoten Irene Schouten (l) en Marijke Groenewoud na het debacle met de transponder.

‘Hoe kan je nou zo dom zijn?’

De kritiek deed Beune veel. "Mijn telefoon liep vol. Ik heb niet eens alles gelezen, want daar werd ik niet echt vrolijk van. Echt héél lullige dingen. Dat ik een achterlijke, domme trien ben, weet je wel”, zei ze tegenover het AD.

Aan Nuis had ze in die periode weinig, zo vertelde hij zelf in De Telegraaf: “Zij belde mij op en ik zei alleen maar, hoe kan je nou zo dom zijn? Dat was misschien niet heel lief."

Doorbraak als winnaar

Er was ook goed nieuws rond de jaarwisseling. Eerst pakte Beune goud op de 1500 meter tijdens het NK en vervolgens won ze in Salt Lake City op de 3000 meter haar eerste wereldbeker. In datzelfde weekend stond ze Nuis bij nadat die hard ten val kwam na zijn finish op de 1000 meter.

Paspoort Joy Beune

Naam Joy Beune Geboortedatum 28 april 1999 Geboorteplaats Borne (Overijssel) Lengte 1.72 meter Sport Schaatsen Specialiteiten 1500, 3000 en 5000 meter, ploegachtervolging Partner Kjeld Nuis