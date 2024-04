Jutta Leerdam in gesprek met Team IKO, de ploeg van Joy Beune: 'Geld drijft haar niet'

Jutta Leerdam moet op zoek naar een nieuwe ploeg na de bekendmaking dat zij en Jumbo-Visma niet met elkaar verder zullen gaan. Beide partijen waren lange tijd met elkaar in gesprek over een contractverlenging, maar de ploeg van trainer Jac Orie heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Leerdam zou wel in gesprek zijn met een andere ploeg.

Het Algemeen Dagblad meldt maandag dat Leerdam namelijk in gesprek zou zijn met Team IKO, waar ook Joy Beune onder contract staat. Martin Ten Hove, de mede-eigenaar van het team, heeft dat bevestigt tegen de krant: "We zijn al enkele weken in gesprek en zijn aan elkaar aan het snuffelen of het een goede match zou zijn."

Het team is niet de rijkste schaatsploeg en daarom twijfelde Ten Hove in eerste instantie of het mogelijk was Leerdam binnen te hengelen: "Onze eerste reactie was: we kunnen Jutta helemaal niet betalen. Maar we kwamen al heel snel tot de conclusie dat geld haar helemaal niet drijft. Jutta wil goud in Milaan."

Joy Beune

Als Leerdam bij Team IKO zou tekenen dan wordt ze een ploeggenote van Joy Beune, de wereldkampioene allround, maar verder is het een relatief kleine ploeg. Wel heeft het team sterke buitenlandse rijders als Marten Liiv en Bart Swings in de gelederen.

Leerdam en Jumbo-Visma oneens over reden vertrek

Of de twee partijen uiteindelijk tot een deal kunnen komen zal nog moeten blijken. De onderhandelingen tussen Leerdam en Jumbo-Visma zouden zijn stuk gelopen op de vrijheid die de schaatsster wilde hebben. Commercieel directeur Sven Kramer liet weten dat 'niemand groter is dan het team'.

Leerdam reageerde via Instagram ook op haar vertrek bij de ploeg en was zachtgezegd niet blij met de bewoordingen over waarom ze er niet uit was gekomen met Jumbo. Ze gaf in eerste instantie aan dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging en kon het niet laten om ook nog even op de woorden van haar voormalige werkgever te reageren.

Opties in het buitenland?

Leerdam heeft dus nog een optie in Nederland en het is nog niet bekend of er ook andere ploegen nog met haar in gesprek zijn. Sportmarketeer Chris Woerts meldde eerder op de maandag aan deze website dat ze zich bij meerdere teams heeft aangeboden. Hij vermoedt echter dat haar toekomst niet in Nederland ligt en dat heeft mede te maken met haar relatie met Jake Paul.