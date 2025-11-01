Topschaatsster Femke Kok (25) rijdt al jarenlang de gouden plakken bij elkaar. De regerend wereldkampioene 500 meter doet waar ze plezier in heeft: ontzettend hard schaatsen. Maar alle zaken eromheen, die bevallen de Friezin wat minder.

Tegenwoordig zijn er voor atleten meer dan voorheen mogelijkheden om hun roem uit te buiten. Bijvoorbeeld door heel actief te zijn op social media, want heb je daar een groot aantal volgers, dan kun je de hoofdprijs vragen voor commerciële samenwerkingen.

Nadeel is dan wel dat je erg bezig moet zijn met de vraag hoe je de aandacht op jezelf kunt vestigen. En da's niks voor Kok.

Bekend worden

In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Kok uit dat ze nooit is gaan schaatsen om roem en aandacht te vergaren. Onomwonden zegt de topsprintster: "Mijn doel is nooit geweest om bekend te worden."

De journalist legt Kok voor dat collega Jutta Leerdam inmiddels 5 miljoen volgers heeft op Instagram. Kok, die driemaal wereldkampioene werd op de 500 meter, moet het doen met 150.000. Het maakt haar niet zoveel uit.

"Ja, de brand Femke Kok kan nog wel effe wat beter, hè", grapt ze. Brand is Engels voor merk. "lk schaats ook niet voor de likes en de aandacht, dat zit gewoon niet in mij. Ik doe dit vooral omdat ik dit geweldig leuk vind. Sommigen hebben dat als extra doel, gaan daar echt supergoed op."

Heerenveen

Kok houdt zaken graag eenvoudig. Geen gedoe, veel de natuur opzoeken, authentiek blijven. Zo vindt ze het eigenlijk helemaal niet zo geweldig dat ze voor haar schaatscarrière in Heerenveen is gaan wonen, om dichtbij schaatsbaan Thialf te zijn. Ze is liever in de landelijkere gebieden van de provincie Friesland, zoals Beetsterzwaag.

"Zo leuk vind ik Heerenveen helemaal niet. Hier heb je veel meer natuur, veel meer bos. Ja, hier is Friesland toch net iets mooier", stelt Kok.

Drinken

Als het seizoen klaar is gaat ze weleens op pad met vriendinnen. Stappen, drinken, feesten. Maar niet te lang en niet te vaak. "Je voelt je zo ellendig als je met een kater wakker wordt. Maar goed, het is ook menselijk om na het seizoen even de touwtjes te laten vieren, denk ik", zegt ze.

Zaterdagmiddag won Kok bij de NK afstanden de eerste omloop van de 500 meter.