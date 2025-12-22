De schaatsers van Team IKO-X2O bereiden zich allemaal voor op het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Tenminste, niet allemaal: Bart Swings is al geplaatst. Een opvallende situatie voor de 34-jarige Belg.

Swings omschrijft een rustig gevoel bij zijn ploeg. Het OKT staat bekend als een toernooi dat zenuwslopend is voor de schaatsers, maar daar hebben ze bij IKO-X2O nog niet heel veel last van. Voor de specialist op de mass start is het wel vreemd dat hij een andere voorbereiding kent, legt hij uit bij Sportnieuws.nl.

"Voor mij kwam de kwalificatie een paar weken geleden met de World Cups. Dat is natuurlijk wel een ander niveau", legt Swings uit. "Het OKT is enorm zwaar en het moet allemaal op die exacte dag gebeuren. Het is zeker anders en ik klaag niet dat ik het niet hoef te doen."

'Dat gevoel heb ik echt'

Swings is de regerend olympisch kampioen op de mass start en doet een veelbelovende uitspraak, als hem wordt gevraagd hoe hij ervoor staat. "Heel goed. Beter dan verwacht. Ik heb mezelf verbaasd, dat de laatste maanden een heel stuk beter zijn gegaan dan ik had verwacht. Ik heb echt het gevoel dat ik meestrijd om de overwinning op de mass start en ook op de vijf en tien kilometer heb ik me kunnen plaatsen."

De tweevoudig wereldkampioen op de mass start kampte eerder dit seizoen met een blessure. "De knie is beter hersteld. Ik heb er in augustus en september toch wel even uitgelegen en weinig kunnen trainen. Dan was voor mij de vraag: wat ga ik fysiek nog waard zijn? Maar dat viel me zeker niet tegen." Swings reed dit seizoen zelfs een persoonlijk record op de 10.000 meter. "Om dat te kunnen doen, moet je fysiek wel in orde zijn."

Toekomst van Bart Swings

Een nieuwe gouden medaille op de Olympische Spelen is makkelijker gezegd dan gedaan. Die dekselse Jordan Stolz zou wel eens mee kunnen gaan doen op de mass start. "Het is echt wel een fenomeen. Op voorhand wist ik ook: als hij aan de mass start mee gaat doen, doet hij mee voor de overwinning. Dat is heel indrukwekkend."

In 2018 pakte Swings al eens olympisch zilver op die afstand. In Milaan krijgt hij een nieuwe kans op eremetaal en dan volgen in 2030 de Olympische Spelen in Frankrijk. Of stopt hij al voor die tijd? "Goede vraag, dat weet ik niet meteen. Maar ik ga zeker niet zeggen: ik ga sowieso door tot Frankrijk. Ik sluit het ook niet volledig uit. Ik wil na dit jaar sowieso verder sporten, en dan ga ik het van jaar tot jaar afwachten. Ik ben 34, maar (Jorrit, red.) Bergsma wordt 40..."

