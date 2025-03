Deze topschaatser verdiende dit seizoen het meeste prijzengeld, drie Nederlanders in top tien

Het voorolympisch schaatsseizoen is na de WK afstanden afgerond. De atleten op ijzertjes gaan op vakantie en beginnen dan met hun voorbereidingen op de Winterspelen. Sommigen van hen doen dat aanmerkelijk rijker dan ze het seizoen begonnen.

"Schaatsen is een kleine sport." Die opmerking keert tijdens de wintermaanden aldoor terug. En laten we eerlijk zijn: schaatsen heeft nou eenmaal weinig fans in een hoop landen die sowieso weinig op hebben met wintersport. Doordat er niet wereldwijd tientallen miljoenen mensen naar schaatsen kijken, is het prijzengeld dat de bond ISU uitkeert schamel te noemen.

Prijzengeld

Win je een wedstrijd in de World Cup, dan krijg je bijvoorbeeld 1500 dollar. Een gouden plak bij de WK afstanden levert 6000 dollar op. De hoogste geldprijs die te verdienen valt, is het eindklassement van de World Cup winnen. Dat levert 16.000 dollar op.

Welke schaatser heeft in het seizoen 2024-2025 nou het meest zijn zakken gevuld? Dat blijkt Jordan Stolz te zijn. De WK afstanden leverden geen goud op voor de Amerikaan, maar hij won wel drie wereldbekerklassementen en dat tikte flink aan. Hij harkte 87.717 dollar binnen, zo'n 81.000 euro.

Schaatsers met het meeste prijzengeld in 2024-2025 (in dollars)

1 Jordan Stolz 87.717 2 Miho Takagi 59.333 3 Joy Beune 53.167 4 Sander Eitrem 47.733 5 Marijke Groenewoud 46.267 6 Jenning de Boo 44.850 7 Francesca Lollobrigida 34.900 8 Ragne Wiklund 32.500 9 Ivanie Blondin 30.200 10 Andrea Giovannini 28.333

Geld

Maar hoe moeten schaatsers nou leven van de sport, als de ISU onvoldoende budget heeft om ze rijkelijk te belonen voor ereplaatsen? Nederlandse topschaatsers zitten er redelijk warmpjes bij. Zij schaatsen voor een commercieel team, zoals Team Essent of Team Reggeborgh, en krijgen een maandsalaris. Uiteraard kunnen prijzenpakkers een hogere salaris bedingen dan schaatsers die nog buiten de top vallen.

Voor veel buitenlandse schaatsers is het sappelen. Ze moeten hopen op een individuele sponsor of een baantje bij een organisatie met hart voor sport. Diverse Italiaanse schaatsers krijgen bijvoorbeeld een contract bij bijvoorbeeld de politie (zoals Davide Ghiotto) of natuurorganisatie (oud-wereldkampioen Roberto Sighel was boswachter.)

Jutta Leerdam

En sommige schaatsers lossen het op een hele andere manier op. Jutta Leerdam heeft 5 miljoen volgers op Instagram en scoort ook dik met video's op TikTok. Door af en toe een product aan te prijzen kan ze haar rekeningen betalen om goed geprepareerd op het ijs te verschijnen.