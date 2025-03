Dit is Antoinette Rijpma-de Jong: topschaatsster werd gepest, onzedelijk betast en vond liefde op de fiets

Antoinette Rijpma-de Jong is van alle markten thuis. Op het ijs, op de fiets én in de liefde gaat het haar voor de wind. Toch heeft ze ook moeilijke periodes gehad in haar leven. Zo werd ze gepest en is ze ooit onzedelijk betast in een vliegtuig. Lees hier alles over de Europese kampioene van 2025.

Die lange achternaam heeft ze te danken aan haar man Coen Rijpma. De schaatsster leerde hem in 2019 kennen en op 20 mei 2022 trouwden ze. Sindsdien gaat Antoinette dus met de achternaam Rijpma-de Jong door het leven.

Bij de 32-jarige Coen heeft ze rust gevonden. "Ik weet als ik de deur uitga: vanavond zijn we weer lekker samen", vertelde Rijpma-de Jong ooit in het tijdschrift Helden. "Alles is goed. Het gejaagde gevoel dat ik zo lang had, is weg." De schaatsster is dankzij haar man ook minder bang om mensen teleur te stellen. Een gevoel dat voortkwam uit haar pestverleden.

Pesten

Rijpma-de Jong is met haar lange rode lokken een opvallende verschijning. Nu is ze daar trots op, maar vroeger werd ze veel gepest vanwege die haarkleur. "In mijn leven heeft mijn zelfvertrouwen wel een paar klappen opgelopen", aldus de 29-jarige schaatsster.

Rijpma-de Jong schreef in augustus nog een emotioneel bericht op LinkedIn over de periode waarin ze werd gepest. "Dit was een k*t tijd waarin ik me vaak anders voelde. En zelfs mijn haar ben gaan verven om me niet anders te voelen", schreef ze. "Nu jaren later, zie ik hoe deze ervaringen me hebben gevormd en sterker hebben gemaakt, zowel in de sport als in het leven."

Onzedelijk betast

De Rottumse kreeg recent ook nog te maken met een vervelende ervaring. Ze werd in februari onzedelijk betast tijdens een vlucht naar Salt Lake City. "Hij ging bij Rijpma-de Jong staan en raakte haar tegen haar wil aan", vertelde een woordvoerder van haar toenmalige team Jumbo erover. "Antoinette en ik hebben hem toen vriendelijk gevraagd om weg te gaan. Hij maakte het gebaar dat hij me naar de keel wilde grijpen."

Overstap naar Reggeborgh

Rijpma-de Jong schaatst komend seizoen voor een nieuw team. Ze maakte de overstap van Jumbo (sinds 1 oktober Team Essent) naar Reggeborgh. Daar hoopte ze haar zusje Michelle de Jong tegen te komen als ploeggenoot. Dat was een droom geweest die uitkwam, zei ze bij haar overstap. Al snel viel die droom in duigen en moest Michelle vertrekken bij Reggeborgh. Team IKO pikte haar op.

De 29-jarige langebaanschaatsster heeft in haar carrière al veel medailles gewonnen op het ijs. Ze is gespecialiseerd in de 3000 meter en het allrounden. Ze werd maar liefst vijf keer Nederlands kampioen allround, en heeft vier olympische medailles op haar naam staan. Op wereldkampioenschappen behaalde ze vijf gouden plakken. Dit jaar kwam er nog een bijzondere gouden medaille bij.

Liefde voor fietsen

Die won Rijpma-de Jong niet op het ijs, maar op de fiets. Ze deed in juni voor het eerst mee aan een UCI gravelwedstrijd in Denemarken. De schaatskampioene blijkt ook bijzonder hard te kunnen fietsen. Ze pakte meteen goud tijdens de Gravel Challenge Blaavands Huk.

Fietsen is een hobby die ze deelt met haar man. Ook hij nam deel aan een race in Denemarken. "Bijzonder om dit samen te kunnen doen. Coen werd 32ste in zijn leeftijdscategorie en kwam net twee plekken tekort voor een WK-ticket", liet Rijpma-de Jong destijds weten op Instagram.

De twee leerden elkaar ook kennen op de fiets. Sven Kramer nodigde Coen weleens uit om mee te fietsen met trainingen van Jumbo. "We maakten weleens een praatje. Ik vond hem meteen een leuke jongen, maar hij had een relatie en ik wilde niet stoken. Toen de relatie van Coen uit ging, spraken we een keer af en het klikte meteen. Niet veel later kwam hij al bij mij wonen."

Medailles op het ijs

Rijpma-de Jong maakt zich na haar derde plaats op het NK allround op voor het EK, waar ze haar titel gaat verdedigen. Met als stip op de horizon de Olympische Winterspelen van 2026: dan moeten de bronzen en zilveren plakken uit 2018 en 2022 worden ingewisseld voor het gouden eremetaal.

Op de WK afstanden in Hamar liet ze zien nog altijd tot de absolute top te behoren. Ze pakte goud met het Nederlandse team op de ploegenachtervolging en schaatste achter Joy Beune naar een zilveren plak op de 1500 meter.

