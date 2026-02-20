Antoinette Rijpma-de Jong heeft vrijdag goud gewonnen op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen van Milaan. Een prachtige prestatie van de topschaatsster, die daardoor ook een mooi bedrag aan prijzengeld verdient.

De strijd om de medailles was enorm spannend op de 1500 meter. Topfavoriet Femke Kok stelde teleur bij haar internationale debuut op de afstand en ook Marijke Groenewoud vond haar eigen rit tegenvallen. Grote kanshebber Miho Takagi viel ook buiten de podiumplaatsen.

Het was dus Rijpma-de Jong die er met de titel vandoor ging. De 30-jarige had al vijf olympische medailles gewonnen in haar carrière, maar nog nooit het goud. Ze won vrijdag met een tijd van 1:54.09.

Prijzengeld

Ze kon haar ogen bijna niet geloven toen ze de gouden plak omgehangen kreeg en de tranen vloeiden. Rijpma-de Jong had in Milaan al een zilveren medaille bemachtigd op de ploegenachtervolging, samen met Joy Beune en Groenewoud. Maar dankzij het goud op de 1500 meter wordt haar geldbonus verhoogd.

De Nederlandse sporters kunnen namelijk maar één bonus verdienen tijdens de Winterspelen. Haar geldbedrag voor het zilver (15.000 euro) komt dus te vervallen. In plaats daarvan gaat de schaatsster van Team Reggeborgh met 30.000 euro naar huis.