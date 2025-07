Topschaatsster Melissa Wijfje werd onlangs 30 jaar en de kracht van Team Albert Heijn Zaanlander wilde dat uiteraard vieren. Maar niet alle geliefden en dierbaren werkten optimaal mee aan haar feestje.

Wijfje heeft onder meer twee gouden plakken in de kast liggen die ze won bij de EK afstanden, toen ze lid was van de winnende Nederlandse achtervolgingsploeg in 2018 en 2020. In 2020 pakte ze in die discipline ook nog zilver bij de WK afstanden. Daarnaast was ze Nederlands kampioene op de 1500 meter in 2020 en stond ze bij het NK allroudn viermaal op het podium.

"Niet mee eens"

Op donderdag 21 juli werd Wijfje 30 jaar. Daar staat ze op Instagram bij stil met drie foto's. Op de eerste springt ze in de lucht, terwijl ze in de ene hand een opblaasballon in de vorm van de 3 vasthoudt en in de andere eentje in de vorm van de 0. En op de tweede foto laat ze de balonnen los, waarna ze het luchtruim kiezen. Kennelijk waren ze opgevuld met helium.

Op de derde foto staat haar hondje Isa naast haar, terwijl Wijfje hurkt. Het beest draagt een schattig geel feesthoedje. Maar Isa vond het minder schattig, zo blijkt uit het bijschrift: "Isa was het niet eens met de hoed."

Arme Isa

Diverse collega's uit de schaatswereld reageren en feliciteren Wijfje. Ook is er medelijden met Isa. "Haha, die feesthoed van Isa….", schrijft iemand. "Arme Isa", vindt schaatser Marwin Talsma. Schaatscollega en teagenoot Jorrit Bergsma schrijft: "Van harte! Welkom bij de club." Hij is 39 jaar en gaat dus binnenkort naar de club van 40.