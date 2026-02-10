Jutta Leerdam zorgde met haar olympische gouden medaille op de 1000 meter maandag voor een heleboel emoties op en rond de schaatsbaan. De tranen vloeiden rijkelijk in Milaan nadat de topschaatsster landgenote Femke Kok aftroefde op de Winterspelen. De Nederlands-Canadese schaatser Ted-Jan Bloemen vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ook hij emotioneel werd door de prestatie van Leerdam.

Leerdam leek vlak voor haar race een ontzettende tik te krijgen toen Kok naar een olympisch record van 1.12,59 reed. Bijna iedereen in de schaatshal dacht dat Kok daarmee de winnende tijd had neergezet, maar Leerdam besloot anders. De 27-jarige topschaatsster liet zien dat het nog 0,28 seconde harder kon en maakte haar grote droom waar door olympisch kampioen te worden.

'Normaal is de rest dan klaar'

Er waren op dat moment maar weinigen die hun emoties in bedwang hadden. Tranen waren er bij Leerdam, haar verloofde Jake Paul en zelfs bij oud-topschaatser Mark Tuitert die als analist aanwezig was. Zij bleken niet de enige, want ook Bloemen werd geraakt door het optreden van Leerdam.

"Het was ongelooflijk mooi", vertelt de olympisch kampioen op de 10.000 meter van 2018 in gesprek met deze site. "Het was zulke mooie sport wat we gisteren op die 1000 meter hebben gezien, want wat een race reed Femke Kok al. Normaal gesproken als er zo'n race wordt neergezet dan is de rest klaar. Dit kan helemaal niet wat Jutta daarna in de laatste rit deed. Ik heb ontzettend genoten. Dat ze het sprookje heeft kunnen waarmaken na die rit van Kok maakt het nog mooier."

'Leerdam is de schaatssport ontstegen'

"Ik hou van schaatsen en als schaatser ben ik ook in een positie dat ik duidelijk kan zien dat het heel erg bijzonder was wat daar gebeurde", vervolgt Bloemen. "Misschien als je het schaatsen niet op de voet volgt dan lijkt het alsof een 1.12 op zo'n baan zomaar eventjes gebeurd, maar dat is echt heel bijzonder. Dat het dan in de laatste rit nog een keertje verbeterd wordt... Dat is ook het mentale spel wat daarbij komt kijken. Dat is gewoon echt ongelooflijk knap en dat is heel erg uniek."

Leerdam was voor haar gouden plak al wereldberoemd en haar status wordt door de zege waarschijnlijk nog groter. " Ik denk dat je wel heel duidelijk kan zeggen dat Jutta Leerdam de schaatssport is ontstegen", stelt Bloemen dan ook. "En ik denk dat het zelfs al aan de gang was voordat de hele relatie met Jake Paul begon. Het is nu een wereldster en wat ze gisteren heeft laten zien, was ongelooflijk."

10.000 meter

Bloemen kwam zelf op deze Spelen ook al in actie. De 39-jarige schaatser eindigde als dertiende op de 5000 meter. Bloemen rijdt later deze week ook nog de 10.000 meter, de afstand waarop hij acht jaar geleden dus olympisch kampioen werd. De Nederlandse-Canadese heeft naast die gouden medaille overigens ook een zilveren plak in zijn prijzenkast liggen. Hij werd in 2018 op de 5000 meter tweede achter Sven Kramer.