Het was een opvallend moment tijdens de World Cup in Inzell: Kjeld Nuis stond zaterdag aan de start van de 1000 meter, maar na het startschot gaf hij er al na een paar meter de brui aan. Veel mensen dachten misschien aan een blessure, maar de vork blijkt anders in de steel te zitten.

Nuis finishte dus niet op de 1000 meter, nadat hij een dag eerder een puike 1500 meter reed. Daar werd hij derde, uiteraard tot tevredenheid van de 36-jarige zelf. Over twee weken moet hij vlammen op de 1000 en 1500 meter op de Olympische Winterspelen.

De World Cup in Inzell was dus de laatste echte test voor Nuis en co, maar die generale repetitie liet hij op de 1000 meter lopen. En dat was een bewuste keuze. Nuis twijfelde na de 1500 meter al om te starten. Maar door een opmerkelijke vergissing van de coaches van Team Reggeborgh verscheen hij toch op het ijs.

De staf rondom Nuis dacht namelijk dat niet starten gevolgen zou hebben voor de Olympische Spelen. Ze hadden het idee dat afzeggen zou betekenen dat Nuis misschien een moeilijkere loting zou krijgen in Milaan. Het plan was dus om gewoon te starten, maar daarna geen inspanning meer te leveren en dus ook geen tijd neer te zetten.

Alleen kwam de enclave rondom Nuis er vlak voor de 1000 meter achter dat een eventuele afzegging in Inzell ook geen gevolgen zou hebben, zo meldt het Algemeen Dagblad. En zo pakte Nuis door te starten wel wat punten voor de wereldbeker, maar had hij - als Nuis het alleen deed om een slechtere loting te voorkomen - ook 'gewoon' kunnen afzeggen voor de 1000 meter.

De winst ging, zoals al het hele seizoen, naar Jordan Stolz op de 1000 meter. Hij bleef Damian Zurek (winnaar van de 500 meter) en Joep Wennemars voor. Jenning de Boo werd vierde.

