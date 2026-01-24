Topschaatser Kjeld Nuis heeft de 1000 meter bij de World Cup schaatsen in Inzell niet uitgereden. De Nederlandse routinier draaide zichzelf direct na de start om en heeft dus geen eindtijd genoteerd.

Direct na de start stopte Nuis met schaatsen in Inzell. Even bleef onduidelijk waarom de Nederlander niet finishte. De commentatoren van de NOS waren niet op de hoogte van het feit dat Nuis geen eindtijd zou noteren. Vrijdag kwam Nuis in actie op de 1500 meter. Die reed hij wel uit, wat hem een derde plek opleverde.

Later werd bekend dat Nuis wel startte vanwege de punten voor Nederland, maar dat hij zijn krachten verder wilde sparen om overbelasting te voorkomen. Vrijdag liet Nuis al doorschemeren te twijfelen om de 1000 meter te rijden.

Geweldige rit Joep Wennemars

Vlak na Nuis kwam Joep Wennemars in actie. De regerend wereldkampioen op de 1000 meter reed een uitstekende rit in Inzell. Met een tijd van 1.07.23 schaatste hij zich virtueel naar het goud, maar die werd later afgepakt door Jordan Stolz. Wennemars spaarde zijn krachten vrijdag op de 1500 meter en kwam niet in actie.

Jenning de Boo finishte met een tijd van 1.07.39 nipt achter Wennemars. Daarmee werd hij vierde. Tim Prins noteerde 1.07.84 en werd zesde. Merijn Scheperkamp speelde met een tijd van 1.08.21 geen rol van betekenis en werd twaalfde.

