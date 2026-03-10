Jorrit Bergsma geldt misschien als veteraan, maar bewees dit seizoen nog altijd mee te kunnen op het hoogste niveau. De Friese schaatser, bekend van zijn matje, zorgde op de Olympische Spelen voor een daverend succes. Ook qua prijzengeld was het afgelopen seizoen goed boeren voor Bergsma.

Op 40-jarige leeftijd nog een olympische medaille winnen, is iets wat vrijwel niemand kan zeggen. Om het dan ook nog eens twee keer te doen, waarvan eentje bovendien goud was, is helemaal bijzonder. Toch was dat in een notendop wat Jorrit Bergsma het afgelopen schaatsseizoen voor elkaar heeft gekregen.

Met hele hordes aan fans die speciaal voor hem een matje droegen, de zogeheten 'matties', was het een bijzonde olympisch schaatstoernooi voor de atleet van Team AH Zaanlander. Hij was al uitzinnig met het brons op de tien kilometer, maar zorgde daarnaast voor een heerlijke stunt door de titel te pakken op de mass start. Het betekende de bekroning van zijn lange loopbaan. Daardoor kan Bergsma de komende tijd veel leuke dingen doen met vrouw en kinderen, aangezien zijn bij elkaar geschaatste prijzengeld een behoorlijke som is.

Olympische Spelen

De Friese vedette pakte in Milaan dus zeer knap twee olympische medailles. Helaas voor Bergsma keert Nederland slechts één bonus uit, voor het hoogst behaalde eremetaal. Gelukkig voor de schaatser uit Aldeboarn was dat goud. Daarmee bezorgde het vierjaarlijkse toernooi hem een riante 30.000 euro.

World Cup

In aanloop naar de Olympische Spelen reed Bergsma meermaals mee in de World Cups. Daar stond hij, uiteraard, aan de start bij de massastart. Verder nam hij ook deel aan de gecombineerde wereldbeker van de langste afstanden, de vijf en tien kilometer. Aangezien de ISU geld uitkeert voor elke top drie-notering plus op basis van de totale eindrangschikking, verzamelde Bergsma ook daar een leuk bedrag aan prijzengeld.

Dat moet echter wel voornamelijk van de massastart komen. Daar kwam de Fries tot twee overwinningen en een derde plaats, wat bovendien zorgde voor de koppositie op de eindranglijst. Bij de 5000 meter en 10.000 meter was er geen dagsucces, maar aangezien hij elke keer aan de start stond eindigde Bergsma daar op de achtste plek in totaal. Alles bij elkaar opgeteld leverde hem dat ongeveer 19.290 euro op.

Totale prijzengeld Jorrit Bergsma

Aangezien Bergsma niet deelnam aan de NK, EK of WK houden zijn inkomsten daar op. Desalniettemin heeft hij genoeg geld voor een leuk tripje met zijn familie. In totaal verdiende de specialist op de massastart namelijk 49.290 euro aan prijzengeld. Daarmee kan hij zijn massale achterban wellicht op een mooi feestje trakteren.