Jorrit Bergsma werd dinsdag verrast door de koning na een opmerkelijk verzoek. De topschaatser hoopte op patat met mayonaise bij het bezoek aan het Koninklijk Huis en dat werd geregeld. Een dag later blikt hij terug op het onderonsje met koning Willem-Alexander. "Hij is eigenlijk een van ons."

De olympische medaillewinnaars brachten dinsdag een bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Toen Bergsma bij de koning aan tafel stond, werden er plots schaaltjes met friet en mayonaise uitgedeeld. "Jorrit had erom gevraagd, dus dat regelen we eventjes", zei de koning met een lach. "Als je het wil, kan je het krijgen."

Bergsma had zijn wens voor de koninklijke lunch geuit bij Radio 538. Daar blikte hij woensdagochtend nog eens terug op het onderonsje. "Hij vond het zelf helemaal prachtig", vertelt de 40-jarige schaatser. "Hij is eigenlijk een van ons, bijna", vervolgt hij over de omgang met de koning.

"Op voorhand krijg je altijd de instructies hoe je de koning en de koningin aanspreekt. Maar zodra je er bent, schieten ze je aan en heb je niet eens tijd om ze op de juiste manier aan te spreken", zegt Bergsma. "Ze vinden het zo mooi en zijn zo betrokken."

NK allround

Nu de huldigingen erop zitten, staat er alweer een nieuw toernooi voor de deur. "Voor nu sta ik op de startlijst van het NK allround", zegt Bergsma. "Maar ik sta vandaag weer voor het eerst op het ijs, sinds zaterdag." Toen won hij in Milaan zijn gouden medaille op de mass start. "Dus ik moet even kijken. De spanning is wel even weg en de focus. Ik wil wel een beetje scherp aan de start kunnen staan, maar het zijn een paar hectische dagen geweest. "

Bergsma kreeg geen aanwijsplek voor het WK allround. De KNSB koos voor Stijn van de Bunt en Chris Huizinga. Bergsma zal dus komend weekend nog in Thialf moeten strijden voor een startbewijs.