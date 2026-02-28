De olympische medaillewinnaars werden zaterdag in een ramvol Thialf nog extra in het zonnetje gezet. Onder hen ook Jorrit Bergsma, die goud en brons won op de Winterspelen in Milaan. Toch was het niet de 40-jarige veteraan die voor een verpletterend optreden zorgde, maar zijn zoontje Brent.

Bergsma beleefde een Winterspelen dat recht uit een sprookje zou kunnen komen. De nestor van het gilde van TeamNL kwam op de slotdag in actie op zijn geliefde massa start. Met al brons op zak van de 10 kilometer zat het met het gevoel wel goed bij Bergsma. Die hield dan ook even huis in de finale. Bergsma vertrok samen met zijn Deense compagnon Viktor Hald Thorup uit de kopgroep en hem zagen ze niet meer terug.

Bergsma glunderde van oor tot oor, maar zijn zoontje Brent stal zowaar nog meer de show. Met dezelfde iconische mat wist hij de camera's van de (internationale) pers goed te vinden. En de 7-jarige zoon van Bergsma en de Amerikaanse oud-topschaatsster Heather Richardson is het nog niet verleerd.

Zoon Jorrit Bergsma opnieuw in de spotlights

Zaterdag was de eerste dag van de NK allround en sprint. Daar gaf ook Bergsma verrassend genoeg acte de présence. Na afloop van beide toernooien werden de olympische medaillewinnaars naar het middenterrein geroepen, dus ook Bergsma. Komiek Peter Heerschop ging iedere olympisch succes een voor een af en had daarvoor prachtige woorden klaar.

Toen dat klaar was, mochten de atleten van TeamNL nog een ereronde schaatsen in Thialf. Ze kregen een krans om hun nek gehangen en zwaaiden jolig naar het publiek. Bergsma deed dat ook, maar had met de andere hand een telefoon vast. Daarmee legde hij zijn zoontje vast, die ook op het ijs schaatste. Brent ging langs de boarding af en gaf de supporters een high five. Like a boss.

NK allround

Eerder op zaterdag reed Bergsma zijn derde tijd ooit (38,57) op de 500 meter bij de NK allround. Daarmee werd hij achttiende. Op de 5000 meter reed Bergsma de tweede tijd (6.11,80), waarmee hij achter de veelbesproken Marcel Bosker eindigde. In de tussenstand staat Bergsma vijfde.