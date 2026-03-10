Voor Joy Beune is het seizoen wellicht niet helemaal gelopen zoals ze van tevoren had gedroomd. Na het hele debacle rond haar olympische deelname hoopte ze op de WK allround haar titel te prolongeren, maar ook dat ging niet. Enige troost is dat ze ondanks alles behoorlijk wat geld bij elkaar heeft geschaatst.

Beune zorgde voor een ware hegemonie op de 1500 meter. Bij alle wedstrijden in de World Cup op die afstand was ze de beste. Maar toen kwam dat verdomde OKT waar het helemaal misging. Daardoor plaatste ze zich op 'haar' afstand niet voor de Olympische Spelen, waarmee een kans op goud verdween.

De atlete van Team IKO hoopte de vieze nasmaak van de Spelen weg te spoelen op de WK allround, maar ook daar ging het nipt mis. Uiteindelijk kwam de 26-jarige Beune tot de ondankbare vierde plek. Reden genoeg om de komende tijd maar eens wat anders te doen dan schaatsen, na een 'heftig' en 'intens' seizoen. En dat kan ook, want ondanks alle decepties mocht ze aardig wat prijzengeld opstrijken.

Olympische Spelen

Aan het begin van het seizoen stond alles voor de atlete uit Borne nog in het teken van goud pakken op de Spelen. Nadat Beune de harde klap van het mislopen van de 1500 meter had verwerkt, kwam ze op de 3000 meter tot de vierde plek. Wel pakte ze met de ploegenachtervolging een zilveren medaille. Dat leverde haar minstens 11.000 euro op.

WK allround

Dan moest het maar gebeuren op de WK allround voor haar thuispubliek in Thialf. Daar deed Beune lang mee om de medailles, maar na een enorm zware vijf kilometer werd het wederom een vierde plek. Een klein positief puntje is wellicht voor haar dat ze daarmee 7000 euro verdiende, al had ze liever eremetaal gewonnen.

World Cup

De plek waar het dit seizoen wel vrij goed ging met Beune, was bij de wedstrijden van de wereldbeker. Daar nam ze zowel deel aan de 1500 meter, de gecombineerde 3000/5000 meter, en als onderdeel van de ploegenachtervolging. Elke top drie-notering levert geld op, net als een goede plek op de eindrangschikking.

Op de 1500 meter pakte ze vier keer goud, terwijl het op de drie kilometer tweemaal goud en één keer zilver werd. Bij haar enige 5000 meter kwam ze tot een derde plek. Namens Nederland won ze ook eenmaal de ploegenachtervolging. Op de eindrangschikking staat ze bovenaan op de 1500 meter, derde op de gecombineerde 3000/5000 meter, en met Nederland vierde bij de achtervolging. Alles bij elkaar heeft de schaatsster uit Overijssel daar toch bijna 31.000 euro aan over gehouden.

Totale prijzengeld Joy Beune

Wellicht kan Beune met haar royale inkomsten iets leuks doen met vriend Kjeld Nuis om haar zinnen even op iets anders te zetten dan het schaatsen. In totaal verdiende ze ongeveer 48.000 euro. Dat bedrag is een schatting en gebaseerd op de meest recente wisselkoers van dollar naar euro. Toch een aardig bedrag voor een seizoen waarin er ook wat dingen misgingen. Nu kan de focus op wat anders.