Jutta Leerdam heeft maandag haar felbegeerde gouden olympische medaille in de wacht gesleept. Daarmee heeft ze niet alleen een stukje sportgeschiedenis geschreven, ze verdient ook een mooi bedrag aan prijzengeld.

Leerdam was op de 1000 meter net iets sneller dan landgenote Femke Kok. Die reed al een geweldige tijd van 1:12.59. Maar Leerdam was in de laatste rit nóg sneller met een tijd van 1:12.31. Daarmee heeft ze haar grote droom waargemaakt: ze is olympisch kampioen.

Bonussen

Naast de gouden medaille krijgt ze een mooie geldbonus. Op de Winterspelen in Milaan worden net als in 2024 (Parijs) en 2022 (Peking) beloningen uitgedeeld aan de Nederlandse medaillewinnaars. Het NOC*NSF heeft de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Voor een olympische titel wordt 30.000 euro uitgereikt. Het zilver levert 22.500 op en een bronzen medaille wordt beloond met 15.000 euro. Een atleet kan slechts één bonus verdienen. Daarbij telt de hoogste klassering.

Kok is dus al zeker van 22.500 euro, maar dat kan nog oplopen. Als ze bijvoorbeeld later op de Spelen nog een gouden medaille wint, krijgt ze een bonus van 30.000 euro op haar rekening gestort. Kok is favoriet voor de titel op de 500 meter en komt ook nog in actie op de 1500 meter.

Eerste Nederlandse medailles

De medailles van Leerdam en Kok zijn de eerste van TeamNL op de Spelen. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn slaagden er op de 3000 meter niet in om eremetaal te bemachtigen. Dat deden Stijn van de Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga ook niet op de 5000 meter.