Antoinette Rijpma-de Jong beleefde afgelopen maand het absolute hoogtepunt van haar carrière met olympisch goud op de 1500 meter. Tijdens haar bijzondere seizoen stond haar man Coen Rijpma voortdurend aan haar zijde. Toch zijn de rollen ook regelmatig omgedraaid. In een openhartig bericht staat hij stil bij de steun die hij juist van zijn vrouw heeft ervaren.

De afgelopen weken kreeg Rijpma veel reacties op zijn steun tijdens het olympische seizoen van zijn vrouw. Hij was vrijwel altijd in haar buurt om haar te ontzorgen in de aanloop naar haar gouden race. Toch benadrukt hij dat die steun niet eenzijdig is. "Maar eerlijk is eerlijk: zij is er ook altijd voor mij geweest", schrijft hij op Linkedin.

Antoinette Rijpma-de Jong helpt man

Die woorden krijgen extra betekenis wanneer hij terugblikt op een zware sportieve uitdaging van zijn eigen hand. Afgelopen zomer fietste hij de volledige route van de Tour de France, telkens een dag vóór de profs. "Dag 3 van mijn Tour. 220 kilometer. Alleen maar tegenwind", beschrijft hij. De omstandigheden waren zwaar, met regen en kou die hem tot het uiterste dreven. "En ergens in mijn hoofd maar één gedachte: ik moet nog drie weken."

Juist op dat moment verscheen er plots een auto achter hem. Daarin zat Antoinette, die hem volgde terwijl hij zich door de zware omstandigheden heen vocht. "Op dat moment gewoon mijn zorgzame vrouw die me volgde terwijl ik tegen de wind in vocht", schrijft hij. Onderweg stonden ook zijn ouders langs de kant van de weg met lunch en sloten later drie vrienden aan om de laatste vijftig kilometer met hem mee te rijden richting Duinkerken.

'Precies op het moment dat ik haar nodig had'

Na die derde etappe waarin hij er door zijn vrouw doorheen getrokken werd moest Rijpma-de Jong vertrekken naar een trainingskamp in Inzell. Drie weken later, tijdens etappe twintig, kreeg hij opnieuw te maken met extreme omstandigheden. "Regen. Onweer. En precies op het moment dat ik haar nodig had… kwam er ineens weer een auto naast me rijden." Het bleek opnieuw Antoinette te zijn die hem kwam ondersteunen.

Volgens Rijpma leerde die ervaring hem een belangrijke les. "Als je blijft vechten voor je doel, kom je onderweg altijd omstandigheden tegen die je proberen te breken." Toch is het volgens hem juist de steun van de mensen om je heen die het verschil maakt. "Sport lijkt individueel. Maar uiteindelijk draait het om vertrouwen, familie, vrienden en de mensen die naast je blijven staan wanneer het zwaar wordt."

Daarmee onderstreept hij nog eens hoe groot de rol van zijn vrouw voor hem is geweest en dat zijn rol bij haar olympische titel niet meer dan logisch is.

Kinderwens

Ook buiten het ijs denken Rijpma-de Jong en haar man na over hun toekomst samen. De olympisch kampioene sprak recent openhartig over haar kinderwens en de twijfels die daarbij komen kijken. Hoewel ze aangeeft dat ze graag ooit een gezin wil stichten met Coen, beseft ze ook dat het combineren van topsport en een kinderwens ingewikkeld is. "Ik vind kinderen echt heel leuk en dat lijkt me zo mooi, maar schaatsen maakt het gewoon lastig", vertelde ze daarover.