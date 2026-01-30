Een domper van jewelste voor Suzanne Schulting. Ze komt op de Olympische Spelen in actie op de 1000 meter langebaanschaatsen, maar had ook de droom die afstand op het onderdeel shorttrack te rijden. Daar gaat nu een keiharde streep doorheen.

Dat komt door shorttrackbondscoach Niels Kerstholt. Hij heeft er voor gekozen om Schulting niet aan te wijzen voor de 1000 meter. Op die afstand won Schulting de voorbije twee Olympische Spelen goud, maar de KNSB denkt niet dat ze opnieuw in de buurt kan komen van die prestatie. Ze kan haar titel dus niet verdedigen. Drie andere Nederlandse vrouwen krijgen de voorkeur.

Op de 1000 meter krijgen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma namelijk de kans. Zij starten ook op de 500 meter.

Wel de 1500 meter voor Suzanne Schulting

Schulting rijdt dus de 1000 meter op de langebaan. Op het shorttrack-ijs doet ze wel mee aan de 1500 meter. Daar kreeg ze eerder dit jaar een veelbesproken aanwijsplek voor. Naar Schulting starten ook beide 'Velzeboertjes' op die afstand. Of Schulting op de relay start, is nog onduidelijk. De opstelling daarvoor wordt later bepaald door de bondscoach.

Waarom mag Schulting de 1000 meter niet rijden? Kerstholt leg uit: "Voor de invulling van de individuele afstanden bij de mannen en de vrouwen ben ik uitgegaan van de prestaties in de World Tour en het EK en de indruk die ze op trainingen maken." Schulting qua wedstrijden alleen het NK shorttrack. Dat was wel genoeg voor een aanwijsplek op de 1500 meter en dus de 'dubbel' langebaanschaatsen en shorttrack, maar niet voor haar geliefde 1000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.