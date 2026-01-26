Suzanne Schulting mag dan aangewezen zijn door de selectiecommissie van de KNSB voor het shorttrack, dat wil nog niet zeggen dat de koningin van de vorige Winterspelen in Milaan een soort heilige status heeft. Bondscoach Niels Kerstholt zegt in een interview heel veel, zonder de woorden letterlijk uit te spreken.

Kerstholt deed een voorzet naar de selectiecommissie voor de ploeg die hij graag mee zou nemen naar Milaan. Daarin paste Diede van Oorschot 'beter' dan de terugkerende Schulting, die buiten de NK shorttrack de afgelopen twee jaar nauwelijks meters maakte in haar 'eerste liefde'. Zo lijkt Kerstholt impliciet te zeggen in gesprek met RTV Utrecht. "We waren ontzettend goed op weg met de vijf meiden die we hadden. Zo'n team wil je niet zomaar uit elkaar trekken. Dat het uiteindelijk toch gebeurd is en iemand anders aangewezen wordt is jammer."

Diede van Oorschot

Daarmee doelt hij op Diede van Oorschot, het 22-jarige shorttracktalent dat de afgelopen anderhalf jaar van groot belang was in de relay. Die aflossing is en blijft voorlopig een hoofdpijndossier. Van Oorschot gaat niet mee naar Milaan en zonder haar is Schulting de vijfde vrouw. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap werden op de EK shorttrack nog ongenaakbaar Europees kampioen. Kerstholt weet nog niet wat hij met Schulting gaat doen op de relay, maar ook daarin laat hij impliciet merken waar zijn voorkeur ligt.

'Dat neemt risico's met zich mee'

"Misschien laat ik die vier (Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap, red.) wel het hele toernooi rijden..." Schulting is vooralsnog alleen aangewezen op de 1500 meter, de afstand waar ze in het verleden vaak de beste was. Hij sluit niet uit dat het daar voor haar bij blijft en er dus geen relay en geen 1000 meter bij komt. De shorttrackbondscoach zit er best wel mee in zijn maag. "Als je anderhalf jaar met vijf dames een bepaalde dynamiek opbouwt neemt het risico's met zich mee als je dat vijf voor twaalf gaat veranderen."

'Het is niet niks'

Hij bevestigt dat de keuze van de selectiecommissie niet per se overeen hoeft te komen met wat de bondscoach wil. Of dat het geval is met Schulting en Van Oorschot, laat Kerstholt onbeantwoord. "Maar het besluit is het besluit en daar moeten we mee leven. Aan de andere kant trek je er wel een wereldtopper bij, die meerdere Olympische gouden medailles heeft gewonnen. Dus het is niet niks wat je er bij haalt in de ploeg. Het kan een dynamiek verstoren, maar ik ga er ook vanuit dat ze professioneel genoeg zijn om dat snel met elkaar op te pakken."