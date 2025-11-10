Het nieuws over het overlijden van voormalig schaatskampioene Ans Boekema-Schut bereikte afgelopen weekeinde ook Marianne Timmer. "Toch droevig altijd als je dat leest. Een sportheld."

"Zij heeft op de drie kilometer goud gewonnen op de Olympische Spelen van Grenoble (1968, red.)", vervolgt Timmer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ze was eigenlijk de voorloper van het vrouwenschaatsen. Dat kwam in die tijd meer in opkomst. Zij heeft samen met Stien Kaiser gereden."

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer.

Boekema-Schut zette in de jaren zestig samen Kaiser en Carry Geijssen het Nederlandse schaatsen internationaal op de kaart. Zelf beleefde ze haar grootste successen in 1968, toen ze dus olympisch kampioene werd op de 3000 meter. Eerder dat jaar eindigde ze bij de WK allround als tweede achter landgenote Kaiser. Uiteindelijk had ze tot drie keer toe ook het wereldrecord op de drie kilometer in handen.

Grootse carrière

Kaiser won net als Boekema-Schut in haar carrière goud op de 3000 meter. Dat deed zij vier jaar na de triomf van Boekema-Schut, bij de Winterspelen in Sapporo. Ook behaalde zij in 1972 zilver op de 1500 meter en veroverde ze in 1968 al twee keer brons (1500 en 3000 meter). Daarnaast werd ze twee keer wereldkampioene allround. Geijssen werd net als Boekema-Schut en Kaiser ook olympisch kampioene. Zij behaalde in 1968 verrassend goud op de 1000 meter en pakte destijds ook nog zilver op de 1500 meter.

'Het was een andere tijd'

Timmer kwam Boekema-Schut wel eens tegen bij de ijsbaan. "We hebben een reünieclubje en daar was zij ook aan verbonden. Ze is wel van ver voor mijn tijd, maar ik heb wel eens met haar gesproken. Het was een andere tijd, een tijd dat het vrouwenschaatsen opkwam. Nu is alles veel meer gelijk. Zij was wel echt één van de voorlopers."

Boekema-Schut werd 80 jaar. "Het blijft toch droevig altijd als je dat leest. Een sportheld", aldus Timmer.

Volg schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.