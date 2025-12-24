Kjeld Nuis en Femke Kok kennen elkaar al jaren als teamgenoten bij Team Reggeborgh. Zo deelden zij vier jaar geleden nog een hotelkamer (met Ireen Wüst) bij de Olympische Winterspelen van 2022. Kok weet dan dus ook als geen ander hoe Nuis soms kan zijn.

Nuis is hét onderwerp in de nieuwste video van TeamNL, waarin zijn twee olympische deelnames worden besproken. Wüst vertelt daarin over de avonturen op de hotelkamer in Peking, een plek waar ze verplicht enorm veel verbleven wegens corona. Daar heeft de oud-topschaatsster de mooiste herinneringen aan met Kok en Nuis.

Ze is dan ook gevraagd om wat te zeggen over haar oude teamgenoot. "Hij traint hartstikke hard, hij is super fit", zegt Wüst, de beste olympische schaatsster ooit. Zij pakte in haar carrière zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles op de Olympische Winterspelen. Het lukte haar ook als eerste sporter ooit om op vijf achtereenvolgende Spelen (zomer óf winter) een gouden plak te pakken.

'Hij heeft mood swings'

"Je zou zeggen: hij is 26", gaat Wüst verder. Nuis is enthousiast: "Nou, dankjewel!" Maar dat enthousiasme verandert meteen als Kok aan het woord komt. "Alleen qua gedrag is hij vijftien, maar voor de rest... Hij heeft een wekelijkse cyclus, met mood swings. Maar als hij een goede cyclus heeft, is het heel gezellig."

De 39-jarige Wüst, die sinds deze zomer moeder is van Pip, weet nog wel hoe ze Nuis moest opvrolijken. "Als hij dan chagrijnig is, kan je hem wel aan het lachen maken. Dan wil hij eigenlijk niet lachen, maar dan is het ijs gebroken." De 36-jarige Leidenaar merkt op dat hij nooit lang chagrijnig bleef.

'Super eerlijk'

"Nee", is Kok het eens. "Alleen heeft hij soms een trap onder zijn reet nodig." Nuis trekt een duidelijke conclusie: "Dat is wel wat het is, eigenlijk. Ze zijn super eerlijk!"

Nuis sprak zich eerder fel uit tegen het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) dat steeds dichterbij komt. Hij vindt dat schaatsers die zichzelf hebben laten zien recht hebben op een ticket voor de Olympische Spelen. Daarbij haalde hij Kok, Jenning de Boo (twee teamgenoten), zichzelf en zijn vriendin Joy Beune aan. Deze vier schaatsers haalden wel de meeste medailles binnen bij de World Cups.

