Patrick Roest ploetert zich door de NK afstanden heen. De topschaatser komt terug na een verloren jaar en reed zaterdag een merkwaardige 1500 meter.

Tegen Sijmen Egbers lag Roest al snel achter op de schaatsmijl. Nadat Roest vrijdag elfde werd op de 5000 meter, gaf hij aan dat hij zich wel fit voelt, maar dat de snelheid heel moeilijk komt. En op de 1500 meter komt dat nog harder aan het licht.

Bizarre rondetijden

Roests snelste tijd ooit op een laaglandbaan (of op 'zeeniveau') is 1.43,79. Dat zat er niet in, zo bleek snel. Wel toonde de Lekkerkerse oud-wereldkampioen allround zich strijdbaar. Met nog één ronde te gaan kreeg hij Egbers in het zicht. In de buitenbocht kwam hij al heel dichtbij en vlak voor de streep ging hij erlangs.

'Dit kan niet'

Mede doordat hij een tegenstander kon bijhalen ging die slotronde sneller dan de omloop ervoor: 27,2, dan 27,7 en tot slot 27,6. Dat zijn voor de 1500 bizarre rondetijden, want in 999 van de 1000 ritten lopen de rondetijden alsmaar op, vaak ook met dik een seconde.

NOS-commentator Martin Hersman zei: "Dit kan eigenlijk niet! Dan is zijn laatste ronde sneller dan zijn een na laatste ronde. Hij heeft de snelheid niet. Hoe kan het dat uit je vorm bent, toch een snellere ronde rijdt, dan de ronde richting de 1100 meter."

World Cup

Uiteindelijk werd Roest tiende in 1:47.32. Dat is niet genoeg voor deelname aan de World Cup. Daarvoor moeten schaatsers in de top vijf rijden bij de NK afstanden.

