Femke Kok zag zondag haar droom uitkomen met winst van de 500 meter bij de Olympische Winterspelen in Milaan en dat deed ze met een olympisch record. Nadat het besef eenmaal indaalde bij de kersverse olympisch kampioene, kon ze haar tranen niet bedwingen.

"Zo had ik het gedroomd", antwoordde Kok dolenthousiast in gesprek met de NOS op de vraag of haar race gelijk was aan haar verwachtingen. "En het is ook nog eens gelukt, dus ik ben écht zo, heel erg, mega blij", probeerde ze naar woorden te zoeken voor haar emoties na haar sensationele race op de 500 meter. Met een tijd van 36.49 seconden werd ze niet alleen kampioen, maar scherpte ze ook het olympisch record aan.

Kok geeft toe veel spanning te hebben ervaren voorafgaand aan haar rit. "Want iedereen verwacht dat je het gaat doen en ikzelf ook. Ik wilde het gewoon zó graag. Ik stond aan de start, ik stond zo te shaken en het enige wat ik dacht was: ik moet zo snel mogelijk naar die streep. Toen ik eenmaal bezig was, merkte ik dat ik echt op Erin (Jackson, red.) afreed. Toen dacht ik: oké dit is goed. Toen schrok ik eigenlijk van hoe snel ik onder haar door kwam. Ik dacht: dit moet lukken vandaag. En ja, het is gelukt."

Emoties

Tijdens haar rit, voelde Kok zich gesteund door het joelende publiek. "Dat is echt kippenvel. Niet normaal hoeveel mensen ons hier komen aanmoedigen... het is gewoon echt bizar", deelt ze, terwijl haar stem verraad dat het haar emotioneert.

"Ja het is gewoon... je werkt er gewoon mega hard voor", verklaart ze wanneer de NOS-verslaggever opmerkt dat ze emotioneel is. "Ik wilde het gewoon zo graag en nu is het gelukt." Van tranen direct na haar rit, was geen sprake. Het besef moest eerst even indalen, verklaart Kok. "Het moet even landen en binnenkomen. Alles gaat zo snel."

