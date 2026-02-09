De 5000 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen maakte veel emoties los. Bij de Nederlandse mannen overheerste de teleurstelling, maar in andere landen vloeiden juist tranen van blijdschap. Zo ook bij de zus van Riccardo Lorello, die het brons pakte.

Lorello mocht in eigen land laten zien wat hij waard is, en dat deed hij met succes. De Italiaanse topschaatser eindigde als derde, vóór de Nederlanders Chris Huizinga (zevende), Stijn van de Bunt (negende) en Marcel Bosker (elfde).

Op de tribune kon de 23-jarige atleet rekenen op steun van zijn familie, en vooral van zijn zus. Op de beelden is te zien hoe ze zichtbaar geëmotioneerd reageert terwijl ze haar broer in actie ziet. De tranen stromen over haar wangen terwijl ze het uitschreeuwt. De bijzondere beelden gingen de hele wereld over en bleven ook bij het Britse TNT Sports niet onopgemerkt.

Niet de enige

De zus van Lorello was overigens niet de enige op de tribune die de tranen moest wegpinken. Ook de vriendin van de Noorse topschaatser Sander Eitrem hield het niet droog. Eitrem gold zondag als een van de topfavorieten op de 5000 meter en maakte die status volledig waar: hij reed het olympisch record uit de boeken en pakte goud op zijn favoriete afstand.

Eitrem had een flinke delegatie fans meegenomen, waaronder ook zijn vriendin. Løvås schaatst zelf en kon zich daardoor goed inleven in wat haar vriend doormaakte. Ze liet op Instagram zien dat ze tijdens én na zijn race emotioneel was.

"Wanneer je vriendje de Olympische Spelen wint. Ik ben zo ongelofelijk trots op hem", plaatste Løvås als tekst bij de video van de hoogtepunten van Eitrem zijn zondag. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt ontzettend trots", zet ze er ook nog bij in de caption van de post. Løvås komt later in de Olympische Spelen ook zelf nog in actie. Zij is net als haar vriend Eitrem schaatser en komt ook uit voor Noorwegen.