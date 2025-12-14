Een keiharde klap voor Patrick Roest. De gevallen topschaatser wilde zich zondag bij de Holland Cup plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi, maar kwam van een koude kermis thuis. De 30-jarige Roest moet nu hopen op een aanwijsplek van de KNSB.

Roest is er niet in geslaagd zich op eigen kracht te plaatsen voor de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december. De 30-jarige rijder van Reggeborgh had bij een wedstrijd om de Holland Cup in Enschede bij de eerste vijf moeten eindigen, maar met een tijd van 6.34,87 kwam hij niet verder dan de achtste plaats.

Roest, die moet hopen op een aanwijsplek van schaatsbond KNSB voor het OKT, miste vorig jaar een groot deel van het seizoen door blessures. Door de naweeën van een ontstoken verstandskies miste de Lekkerkerker het eerste deel van het seizoen. Bij zijn rentree in december was hij nog niet op het niveau om mee te doen voor de podiumplekken en door rugproblemen brak hij zijn seizoen voortijdig af.

Vervlogen tijden

Eind oktober eindigde Roest bij de NK afstanden als elfde op de 5000 meter, waarmee hij zich niet voor wereldbekerwedstrijden wist te plaatsen. Het kostte hem toen al veel moeite om zich überhaupt te plaatsen voor de NK. Hij had er meerdere Holland Cups voor nodig om uiteindelijk de gewenste tijd te rijden.

Roest won bij de vorige Olympische Spelen in Beijing in 2022 zilver op zowel de 5 als 10 kilometer. Verder heeft hij vier gouden medailles op de WK afstanden en drie op het WK allround.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.