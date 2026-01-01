Marcel Bosker legde na een allesveranderd telefoontje van de KNSB met gemengde gevoelens de spreekwoordelijke hoorn op de haak. Natúúrlijk is hij dolblij dat hij van de schaatsbond een aanwijsplek kreeg voor de Olympische Spelen in Milaan. Maar dat dat ten koste ging van zijn 'maatje' Tim Prins, doet ook bij hem veel pijn.

Nieuwjaardag stond in het teken van de beslissingen van de KNSB en de selectiecommissie. De wereld was even te klein toen Prins, de nummer drie van het OKT op de 1500 meter, te horen kreeg dat hij het kind van de rekening werd. Bosker krijgt de voorkeur boven hem en mag nu de ploegenachtervolging en de vijf kilometer rijden. "In eerste instantie was ik blij en opgelucht, maar na het gesprek met Tim had ik de tranen in mijn ogen staan. Dit is niet leuk. Ik ben heel goed met Tim, hij is mijn maatje", zegt Bosker tegen schaatsen.nl.

'Iedereen vindt zijn plek belangrijk'

Bosker reed op 1 januari de NK marathon en werd 'helemaal gesloopt' zesde. Hij wist toen al bijna 24 uur dat hij die aanwijsplek kreeg van de KNSB. Zo kan het toch zo zijn dat Bosker zich zelf niet plaatste op het OKT, maar wel voor de tweede Olympische Winterspelen op rij er toch bij is. Met Stijn van de Bunt en Chris Huizinga gaat hij de ploegenachtervolging vormen in Milaan. "Ik kan zelf niet bepalen of de ploegenachtervolging belangrijker is dan de 1500 meter van Tim. Iedereen vindt zijn plek belangrijk."

'Veel samen trainen'

Bosker gaat er alles aan doen om Nederland in Milaan trots te maken en een medaille te pakken. "Ik wil veel samen trainen en hoop dat we tijdens de EK afstanden (volgende week, red.) al kunnen knallen. Dan weet je gelijk waar je staat qua wedstrijdniveau. Deze week gaan we om tafel en een plan van aanpak bedenken."

