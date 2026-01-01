De KNSB heeft gereageerd op het uit de matrix halen van Tim Prins voor de Olympische Spelen. De schaatser van Reggeborgh werd derde op de 1500 meter en mocht naar Milaan, maar zijn plek werd ingewisseld voor die van Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging. "Dit is een van de moeilijkste dingen van mijn baan", zegt technisch directeur Remy de Wit tegen de NOS.

Prins is het kind van de rekening van de selectiecommissie. Kort gezegd acht de KNSB de kans dat 'de nummer 3 van de 1500 meter' een medaille gaat scoren in Milaan veel kleiner dan de ploegenachtervolging. En dus wordt het belang van de team pursuit boven het belang van Prins gerekend. "Dat is een drama", verklaart De Wit openhartig. "Dit zijn de moeilijkste momenten in mijn baan als technisch directeur. Dat wil je eigenlijk niet, maar het hoort er wel bij. We doen het zelf het liefst ook zo min mogelijk."

'Boos en teleurgesteld'

De Wit belde Prins donderdagmiddag op en gaf meteen de mededeling aan het slachtoffer van de aanwijsplekken. "Daarna heb ik ook naar hem geluisterd wat hij vond. Hij was vol emotie en dat begrijp ik. Dat doet pijn bij hem en bij mij. Hoe hij reageerde? Boos en teleurgesteld, maar vooral boos", zei De Wit, die de keuze nogmaals wilde toelichten. "Op het OKT zit het misschien dicht bij elkaar, maar wij baseren ons op data van anderhalf jaar en ook internationaal."

Ploegenachtervolging

Volgens hem gaan de critici in Nederland wel heel makkelijk voorbij aan de potentie van de ploegenachtervolging. "In Nederland is het sentiment dat de ploegenachtervolging er niet toe doet en minder belangrijk is. Wij kijken echter naar de kansen. Het percentage kans dat de ploegenachtervolging voor een medaille gaat, is groter dan dat de derde plek op de 1500 meter voor een medaille kan gaan. Wie die naam ook is. Dan maken we een keuze voor de best mogelijke equipe. En dan komt deze moeilijke beslissing."

