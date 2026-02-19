Joep Wennemars krijgt donderdag op de 1500 meter alsnog de kans om een medaille te pakken op de Winterspelen na het drama op de 1000 meter. Het incident op de kruising maakte veel los bij de schaatser, maar ook bij vader Erben. Schaatsicoon Anni Friesinger vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze dat maar al te goed snapt: "Het is zo’n gevoel van onmacht."

Friesinger volgt de schaatssport nog altijd op de voet en geeft tijdens de Spelen commentaar en analyses voor Eurosport bij de wedstrijden. Zij zag dus ook hoe het op de kilometer volledig misging bij de laatste kruising van Wennemars tegen Ziwen Lian uit China.“Het is gewoon pech dat die andere hem niet ziet”, reageert Friesinger op dat incident.

“Lian had in de bocht moeten inhouden en in de slipstream van Joep moeten gaan. Maar dat gebeurt soms. Ik heb het ook een keer gehad en er is niets aan te doen. Het is heel erg jammer.”

'Dat is vreselijk'

Niet alleen bij Wennemars liepen de emoties hoog op, maar ook bij vriendin Suzanne Schulting en vader Erben kwam het keihard aan. Friesinger, die samen met de Nederlandse oud-schaatser Ids Postma twee kinderen heeft, kon de pijn bij de vader van Joep heel goed begrijpen.

“Dat doet pijn", legt Friesinger uit. "Je gaat zo meelijden als het misgaat, dat is vreselijk. Dat snap je pas als je kinderen hebt. Je wilt het allerbeste voor je kinderen en ze beschermen. Als er wat aan de hand is, is dat verschrikkelijk. Het is zo’n gevoel van onmacht.”

Nieuwe kans op 1500 meter

Wennemars krijgt donderdag een nieuwe kans op eremetaal op de 1500 meter, maar volgens Friesinger is er wel een valkuil. “Ik denk dat hij vol energie zit, maar ik hoop niet dat hij te gespannen is of dat die souplesse weg is. Dat kan wel gebeuren.”

De Duitse schaatslegende ziet Wennemars desondanks als een medaillekandidaat, maar verwacht geen goud voor hem: “Stolz is zo sterk is en dat is de grote favoriet. Maar de tweede en de derde plek ligt behoorlijk open. Ning is heel goed, Joep heeft iets goed te maken en voor Kjeld Nuis zijn het zijn laatste Spelen en die wil ook schitteren. En dan heb je nog Kongshaug (de regerend wereldkampioen, red.), die was nog niet top, maar mag je ook niet vergeten.”