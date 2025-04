Schaatsicoon Erben Wennemars dankt jongste zoon op speciale dag: ‘Topgozer’

Een bijzondere dag bij de familie Wennemars. Daar is het groot feest vanwege een verjaardag en dat is voor voormalig topschaatser Erben Wennemars reden om het feestvarken eens goed in het zonnetje te zetten.

Het schaatsicoon viert samen met zijn gezin namelijk de verjaardag van zijn zoon Niels. De jongste telg uit het gezin werd afgelopen weekend twintig jaar oud. Daar ging Erben niet geruisloos aan voorbij.

"20!", roept de vijftiger uit op Instagram. "Dank voor je inzichten, je positiviteit, je aanstekelijke lach, je vindingrijkheid, je hele zijn! Topgozer", zo klinkt het vervolgens complimenteus op sociale media. Vervolgens deelt hij nog wat recente en minder recente foto's van de jarige Niels. Het werd bij de fanatieke familie overigens in stijl gevierd, want vader en zoon gingen samen op pad met de wielrenfiets. Dat deden ze niet alleen, want ook motorcoureurs Justin Fokkert en Collin Veijer trapten vrolijk mee.

Dat er wat sportiefs werd gedaan op een verjaardag, is niet geheel verrassend. De zoon van is net als de rest van de familie aardig fanatiek. Zo liep hij vorig jaar nog een wedstrijd met zijn vader én Arjen Robben. Minder dan een jaar geleden liep hij nog een marathon in een strakke tijd. Zelf schaatste de kersverse twintiger ook, maar dat voelde voor hem als een moetje en dus mocht hij daar mee stoppen.

Wereldkampioen als grote broer

Niels is de jongste zoon uit het gezin van vier. Hij heeft nog een oudere broer: Joep Wennemars. Hij is al jarenlang een talentvol schaatser en boekte vorige maand een daverend succes in de sport. De pas 22-jarige schaatser stuntte met een gouden medaille op de 1000 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Het leverde prachtige beelden op van hem en zijn vader, die tot tranen geroerd was op het middenterrein.

Overigens wordt het gezin groter en groter. Joep heeft sinds het begin van dit jaar een relatie met zijn collega bij Team Essent: Suzanne Schulting. Erben is al sinds jaar en dag samen met zijn vrouw Renate van der Zalm. De twee trouwden in 2003.