In aanloop naar de Olympische Spelen vertelt schaatsicoon Marianne Timmer in een speciale aflevering van De Reünie over haar herinneringen aan haar drie deelnames en gouden medailles. Twee daarvan won ze op een heel bijzondere datum.

Zowel in Turijn in 2006 als in Nagano in 1998 won Timmer een gouden plak op 19 februari. In gesprek met Televizier vertelt ze waarom die datum extra bijzonder voor haar is. “Op 19 februari 1994 is mijn goede vriendin Renske Vellinga overleden."

Vellinga kwam door een noodlottig ongeval om het leven en dat heeft Timmer diep geraakt. "Ze was onderweg om haar schaatsen te laten slijpen toen haar auto van de weg raakte en ze tegen een boom botste", vertelt ze.

Hun vriendschap was bijzonder. "Renske was meer dan een schaatsvriendin: we zijn samen opgegroeid. Vanaf ons dertiende schaatsten we samen, in onze vrije tijd gingen we samen uit en we logeerden vaak bij elkaar. Ik heb haar thuis in haar slaapkamer bezocht, waar ze opgebaard lag. Dat was heel onwerkelijk."

'Zij heeft me een duwtje gegeven'

"Vier jaar en twaalf jaar na haar dood won ik precies op haar sterfdag olympisch goud. Dat is bijna te toevallig”, vervolgt ze. "Nu zie ik het als iets heel moois. Uiteindelijk was Renske er die keren bij, daar geloof ik in. Laat ik het zo zeggen: als mensen kunnen helpen van bovenaf, dan heeft zij me zeker een duwtje gegeven.”

Timmer won in Nagano goud op de 1000 en 1500 meter. Acht jaar later won ze nogmaals de olympische titel op de 1000 meter. Bij de Spelen van Milaan is ze er ook weer bij, maar dan in een andere rol. Ze doet verslag van het schaatsen voor Sportnieuws.nl.

