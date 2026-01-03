Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen bood al enorm veel verrassingen en spektakel. En daarna was er nog veel meer drama, toen de schaatsbond bekendmaakte welke schaatsers olympische tickets krijgen.

De discussie over de verdeling van de startbewijzen spitste zich vooral toe op de keus om Tim Prins thuis te laten. Hij werd derde op de 1500 meter en stond op de veelbesproken matrix op plek 9. Het doel van die matrix is om tot een lijst van negen unieke namen te komen, want er mogen per geslacht negen Nederlandse langebaanschaatsers naar de Olympische Winterspelen.

Doodsbedreigingen

Op basis van de prestaties van de laatste jaren oordeelde de bond dat de derde beste Nederlandse schaatser op de 1500 meter geen enkele kans heeft op een medaille in Madrid. Daarom mocht Prins niet gaan en kreeg Marcel Bosker een aanwijsplek om mee te doen aan de 5000 meter en team pursuit. Want de Nederlandse ploeg wordt wel kansrijk geacht voor een plak.

Een zij-effect van dit alles is dat Kjeld Nuis toch mag meedoen aan de 1500 meter. Hij neemt de plek in van Prins. Dat leidde weer tot woede, haatdragende reacties en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van Nuis en bondscoach Rintje Ritsma, die Bosker had aangedragen voor de aanwijsplek.

Lisette van der Geest

Oud-schaatsers als Martin Hersman en Erben Wennemars vinden het een slechte keus om Prins thuis te laten. Maar oud-schaatsster Lisette van der Geest kan er wel begrip voor opbrengen. De winnares van brons op de 3000 en 5000 meter bij de NK afstanden 2009 werkt inmiddels in de sportjournalistiek. In De Volkskrant beredeneert ze: "Er valt genoeg voor die keuze te zeggen. Als je kijkt naar de kans op eremetaal, dan is die met deze selectie groter."

Ze schrijft: "Op basis van de afgelopen periode doet Nuis, op het OKT na, zeker niet onder voor Prins. Daar levert Nederland dus niet op in. En de ploegenachtervolging wordt nu juist iets sterker, wat de kans op eremetaal vergroot. Al behoort het Nederlands ploegenachtervolgingsteam absoluut niet tot de topfavorieten voor goud."

OKT

Wel erkent ze dat er ook wat voor is te zeggen om puur naar de prestaties op het OKT te kijken en er niet allemaal wiskundige theorieën op los te laten. "Tegelijkertijd voelt het krom. Er was strijd op het OKT, spanning, emotie. En de eerlijke manier van beslissen lijkt het kijken naar uitslagen, niet het aanwijzen na afloop."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.