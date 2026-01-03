Het zijn loodzware dagen voor Tim Prins. De Nederlandse topschaatser van Team Reggeborgh zag zijn olympische droom keihard in duigen vallen door een keuze van de schaatsbond KNSB. Zij verkozen Marcel Bosker boven Prins, een beslissing die voor veel verbazing en woede zorgde. Prins kreeg massaal steunbetuigingen en staat daar nu uitgebreid bij stil.

Er was namelijk een hoop onbegrip over het besluit om Prins thuis te laten. Hij werd tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op de 1500 meter derde, onder meer door sneller te zijn dan Kjeld Nuis, en leek zo verzekerd van een olympisch ticket. Leek, want de KNSB besliste na het toernooi anders over de man die op de 1000 meter 0,005 seconde te langzaam was voor deelname aan die afstand.

Marcel Bosker krijgt de voorkeur

Marcel Bosker, die net onder Prins op de vooraf opgestelde matrix stond, kreeg een verrassende aanwijsplek. Hij is in de ogen van de KNSB te belangrijk voor de ploegenachtervolging om hem thuis te laten. Daardoor nam hij de plek van Prins over en werd Nuis, die dus werd geklopt door Prins, alsnog doorschoven naar de 1500 meter.

Het opmerkelijke besluit ontketende een storm van verontwaardiging. Van schaatslegendes als Erben Wennemars en Mark Tuitert, topvoetballers als Joey Veerman en uiteraard Prins zelf: het leek wel alsnof niemand er begrip voor had. Het resulteerde ook in zeer felle reacties. Zo kreeg bondscoach Rintje Ritsma doodsverwensingen en sprak ook Joy Beune zich uit vanwege ernstige berichten richting Nuis.

Te veel om op te noemen

Prins liet al tegen meerdere media zijn ongenoegen blijken over het besluit van de KNSB, maar liet op zaterdag weer van zich horen. Dit keer met een boodschap richting de mensen die hem zo hebben gesteund. "Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen dagen een hart onder de riem heeft gestoken", zo schrijft hij in een Story op Instagram. "Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik waardeer het enorm."

Vertrouwen in mijzelf terug

Dat ook beroemdheden zich uitspraken, is Prins niet vergeten. "Een speciale dank aan al die (oud-)kampioenen en insiders die vaak met een persoonlijk verhaal hun ongenoegen en vooral hun steun hebben laten blijken. Ik krijg daarmee geen ticket voor de Spelen, maar wel het vertrouwen in mijzelf terug dat ik de komende tijd hard nodig zal hebben."

EK afstanden met Tim Prins

Want hoe gek het ook klinkt, Prins staat ondanks het missen van de Spelen voor een belangrijke wedstrijd. "Ik richt mijn blik zoals het hoort vanaf vandaag weer op morgen. Volgende week staan de EK afstanden in Polen voor de deur waar ik mijn best zal doen mijzelf weer terug te vinden als schaatser."

In Tomaszów Mazowiecki in Polen vinden de EK afstanden van 9 tot en met 11 januari plaats. Mogelijk kan Prins zijn teleurstelling en boosheid dan omzetten in een toptijd op de afstanden waar hij in uitblinkt: de 1000 en 1500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.