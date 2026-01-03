Topschaatsster Angel Daleman (18) brak in hoog tempo door in de schaatswereld. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) stokte de opmars een beetje, want de Leiderdorpse bemachtigde geen tickets voor de Olympische Spelen. Dit weekend doet ze mee aan de NK shorttrack. Zien we haar dan toch in Milaan, niet op de langebaan maar op de korte?

Zaterdag strandde voor Daleman het avontuur op de 1000 meter shorttrack in de halve finale. In de tweede rit werd Daleman vierde, wat niet genoeg was om door te stromen naar de finale. In de b-finale werd ze nog wel tweede, achter Zoë Deltrap.

Relaxed

Tegenover Sportnieuws.nl stelt Daleman dat ze 'relaxed' aan de start stond van de NK shorttrack. "Ik heb deze week maar eenmaal getraind. Gisteren waren de time trials, dan kan je er lekker inkomen. Het was bij de eerste race wel nog even zoeken hier en daar, maar ik ben best wel blij eigenlijk."

Klap

Ook kijkt ze nog terug op het toernooi in Thialf van eind 2025, waar de olympische tickets werden verdeeld. "Ik moest na het OKT een klap verwerken", aldus Daleman. Op de 1000 meter maakte ze een valse start en haar directe tegenstander Jutta Leerdam kwam na de herstart ten val.

"Ik weet dat ik bij het shorttracken alles kan loslaten, dat ik kan rijden zonder druk. Dat heb ik vandaag kunnen doen. Bij het OKT moest ik snel schakelen na de 1000 meter. Dat was denk ik de meest pijnlijke, er is veel gebeurd in mijn rit en voor mijn rit. Dat was even wennen. De 500 meter was prima, de 1500 meter was wel weer een klap."

Olympische Winterspelen

Ze vervolgt: "Hoe je ermee kan omgaan? Snel vergeten en weer door. Op het OKT kan alles gebeuren, met de druk enzo. Alles wat kon tegenzitten heb ik gehad. Dit kan ik in mijn zak steken en meenemen."

De grote vraag is of ze nu hoopt op deelname aan de Spelen in het shorttrack. "Het doel met shorttracken is gewoon om het lekker op te pakken", zo relativeert ze. "Wat ik al zei: ik wil alles loslaten na het OKT en lekker racen. De Olympische Spelen halen is niet per se het doel hier."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.