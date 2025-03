Ex-tophockeysters ‘krijgen cadeautje’ van Erben en Joep Wennemars: ‘Ik had tranen in mijn ogen’

Het WK schaatsen in Hamar zit erop en daarmee ook het schaatsseizoen. Nederland heeft weer indrukwekkend gepresteerd, met maar liefst negentien medailles. De verrassing van het weekend was Joep Wennemars. De jonge schaatser pakte onverwachts goud op de 1000 meter en dat leverde niet alleen een waanzinnig sportmoment op, maar ook emotionele beelden van hem en zijn vader, voormalig wereldkampioen Erben Wennemars.

"Fantastisch toch, de grootste verrassing van dit weekend", begint Ellen Hoog enthousiast in de podcast die ze samen met Naomi van As maakt. De voormalig tophockeysters bespreken elke week het sportweekend en dit bijzondere moment kan niet ontbreken.

Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen' Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

"Iedereen heeft volle bak genoten van die beelden." Juist de surprise op de 1000 meter maakte het zo speciaal. "Het ging in de voorbeschouwing bijna niet over Joep Wennemars. Niemand had gedacht dat hij deze zou pakken. Ongelooflijk."

Zenuwslopend

En toch flikte hij het. Wennemars zette in de zevende rit een baanrecord neer (1.08,05) en moest vervolgens vijf zenuwslopende ritten afwachten. “Wat een spanning”, zegt Hoog. Van As vult aan: “Hij zei zelf dat hij er misselijk van werd.”

Joep Wennemars stapt uit de schaduw van zijn trotse vader Erben: 'Daarom ben ik overal weggelopen' Erben Wennemars zag dit weekend vanaf dichtbij hoe zijn zoon Joep de wereldtitel op de 1000 meter pakte. Heel bewust besloot de oud-topschaatser de media en aandacht te mijden, om alle spotlights op Joep te houden.

Emotionele overwinning

Wennemars kende een moeilijk seizoen, onder meer door een zware meniscusblessure. Maar de toprijder van Team Essent vocht zich ijzersterk terug en piekte precies op het juiste moment. “Dan krijg je als kijker ook nog die prachtige beelden cadeau van hem en zijn vader. Ik had gewoon tranen in mijn ogen”, vertelt Van As.

Ze kan zich goed inleven in het gevoel van Erben Wennemars. “Hoe bijzonder moet dit zijn? Je bent topsporter, je krijgt kinderen, en dan blijkt je kind ook gezegend met goede genen en talent. Je hoopt erop, maar het moet ook nog maar gebeuren. Dan ben je toch zo trots.”

Erben Wennemars kan tranen niet bedwingen na wereldtitel van zoon Joep: 'Papa! Jaa!' Joep Wennemars zorgde zaterdagmiddag voor misschien wel de mooiste race op de WK afstanden. Hij won sensationeel goud op de 1000 meter, onder toeziend oog van zijn vader Erben. Pa Wennemars was zichtbaar emotioneel en dat werd alleen maar meer toen zijn zoon hem juichend in de armen viel.

Prachtige reactie

Hoe vader Erben Wennemars, zelf in 2003 en 2004 wereldkampioen op de 1000 meter, de winst vierde vond Hoog vooral prachtig om te zien. "Zo mooi van Erben. Hij wilde het klein houden en wilde de aandacht totaal niet op hem focussen. Hij wilde uitbundig zijn, maar hij probeerde zijn emoties onder controle te houden. Hij was echt super bescheiden. Dat deed hij heel mooi."

Joep Wennemars viert titel WK afstanden met innige kus van dolblije geliefde Suzanne Schulting Joep Wennemars was uiteraard enorm blij met zijn sensationele wereldtitel op de 1000 meter, maar hij vierde het feestje niet alleen. Zijn geliefde Suzanne Schulting zocht hem nadat duidelijk was dat hij won snel op en vierde de titel van haar vriend met een liefdevolle zoen.

Feest in huize Wennemars

Het is sowieso feest in huize Wennemars. Wereldkampioen Joep zag zijn vriendin Suzanne Schulting namelijk ook het goud pakken op de teamsprint (samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman). "Hij was dus niet de enige van het duo die goud pakt, ook Suzanne. Allebei goud, honderd procent scoren. Ik ben benieuwd hoe ze dat hebben gevierd", sluiten Hoog en Van As af.

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurljk mag deze week het succesvolle wereldkampioenschap schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1 seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carriere. Beluister de nieuwe aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: