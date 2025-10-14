Erben Wennemars maakte ooit furore als topschaatser, maar die tijden liggen stiekem al ver achter ons. Toch is hij nog veelvuldig te zien in de media en tijdens grote sportevenementen. Een van de plekken waar hij vaak komt, besloot hem eens goed te grazen te nemen.

De 49-jarige Wennemars is op zondag altijd een vaste gast bij RTL Tonight. Bij het praatprogramma dat recent begon praat hij de kijkers bij over de sportweek en licht hij sporters uit die een topprestatie hebben geleverd of juist teleurstelden. Voordat het programma begon, werd er achter de schermen echter een grap uitgehaald.

Verbazing om handtekening

Op het TikTok-kanaal van RTL Tonight werd Wennemars gevraagd om een handtekening te zetten. Iets waar hij als succesvol schaatser natuurlijk wel ervaring mee heeft. De vader van Joep Wennemars is toch ietwat spectisch. "'Mag ik je handtekening?' Echt waar? Waarvoor?", vraagt hij zich hardop af.

Pas als hij daadwerkelijk wil signeren, komt de aap uit de mouw. Het aangeboden papiertje waar de handtekening op moet is geen moderne foto van Wennemars, maar eentje van lang geleden. Daar is Wennemars nog te zien tijdens zijn schaatscarrière. Die beëndigde hij ruim vijftien jaar geleden toen hij zich begin 2010 niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen van Vancouver. Daarom was Wennemars ook wat verbaasd toen hij de foto zag. "Is dit echt?"

Wennemars was overigens niet het enige slachtoffer. Ook Ahmed Aboutaleb, Beau van Erven Dorens en Albert Verlinde kregen een foto uit lang vervlogen tijden onder hun neus gedrukt. "Wat een jong mannetje", ziet Verlinde. "En dat haar was echt, het was niet geblondeerd." Ook Aboutaleb vindt het 'verdraaid lang geleden' als hij zijn afbeelding onder ogen krijgt.

Erben Wennemars is nog topfit

De topsportloopbaan van Wennemars ligt dan wel lange tijd achter hem, hij is nog hartstikke fit. Hij liep al legio marathons en plaatste zich dit jaar voor de WK hyrox in Chicago. Ook is hij niet vies van een kleinschaligere uitdaging op zijn tijd. Zo beulde hij zijn zoon Niels af bij een toren die heel belangrijk is voor de familie.