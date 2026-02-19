Met al tweemaal goud op zak hoopt Jordan Stolz donderdag een hattrick te voltooien. De Amerikaan is de topfavoriet op de 1500 meter in Milaan. Thomas Krol, olympisch kampioen in 2022, blikt terug op de eerste keer dat hij Stolz aan het werk zag.

In aanloop naar de 1500 meter was Krol uitgenodigd bij Studio Olimpico van de NOS om daarop voor te beschouwen. Natuurlijk konden ze ook daar niet om Stolz heen, die deze Olympische Spelen al de 500 meter en de 1000 meter op zijn naam schreef.

'Alles verandert in goud'

"Hij is fantastisch. Superlatieven schieten eigenlijk te kort bij die man", begint Krol lovend. "Hij kan alles: snel openen, WK allround winnen en alles wat hij aanraakt verandert in goud. Als je naar de afgelopen vier jaar kijkt is hij ook meer dan de terechte winnaar."

Krol hoorde via een andere Amerikaanse schaatser voor het eerst over Stolz. "Shani Davis vertelde over hem. Jordan was toen zeventien en toen hield ik hem al enigszins in de gaten. Hij reed toen een supertijd in Milwaukee."

Bij de 1000 meter in Peking werd Stolz uiteindelijk veertiende, terwijl Krol er met de gouden plak vandoor ging. "Met potlood had ik hem opgeschreven en toen bekeek ik zijn race. Toen schrok ik er niet van, maar ik wist wel dat ik op mijn zeventiende dat talent niet had. Daar moet ik heel eerlijk in zijn."