Suzanne Schulting is een olympische legende, maar het is maar de vraag of ze in februari aanwezig is tijdens de Spelen van Milaan. De voormalig shorttrackster maakte vorig jaar een veelbesproken overstap naar de langebaan, maar na een prima eerste seizoen vallen de resultaten dit jaar tegen. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer gaat in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud dieper in op de kansen van Schulting tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

De eerste maanden van dit schaatsseizoen vallen tegen voor de vrouw die drie keer olympisch goud won op het shorttrackijs. Ze wist zich niet te plaatsen voor de World Cups en toen ze bij absentie van anderen mocht opdraven in Hamar, viel ze hard op de 500 meter en mislukte haar 1000 meter. Timmer erkent dat het lastige tijden zijn voor Schulting, maar is het niet eens met de stelling dat ze spijt krijgt van haar keuze voor het langebaanschaatsen.

Ze heeft grote verwachtingen van 'topper' Schulting richting het laatste grote toernooi van dit kalenderjaar. "Zij gaat op het OKT laten zien wat ze in huis heeft. En als dat niet zo is, rijdt ze de NK shorttrack mee." Dat toernooi vindt in het eerste weekend van januari plaats en Schulting heeft zich daarvoor ingeschreven. In die sport bereikte Schulting al eerder grote successen en eventueel kan ze op het shorttrack alsnog in actie komen op de Spelen.

'Slimme keuze' van Schulting

Timmer begrijpt het plan B van Schulting wel. "Ik vind dat wel slim, alleen nu niet te veel aandacht aan geven. Want eerst is het OKT en haar hartje ligt bij het langebanen. Vorig jaar heeft ze die stap gemaakt. Eerlijk gezegd dacht ik dat ze dit jaar de volgende stap zou maken, het jaar daarvoor heeft ze haar enkel gebroken. Dit jaar dacht ik: ze gaat die lijn doortrekken en dan zit ze er bij." Dat bleek vooralsnog helaas niet het geval.

Wat denkt Suzanne Schulting zelf?

Schulting liet aan Sportnieuws.nl vlak voor het OKT weten dat ze ondanks de moeilijke maanden toch vertrouwen heeft in een goede afloop op het toernooi. "Het heeft niet heel veel zin om er lang over na te denken en daar bij de pakken neer te gaan zitten. Uiteindelijk haal ik heel veel vertrouwen uit de trainingen die ik doe, die gaan heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat het het beste is om daar aan vast te blijven houden." Is het genoeg voor een plek op de Spelen? "De puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. De trainingen gaan goed en ik hoop dat het in de combinatie met de wedstrijden goed gaat vallen."

Die woorden kunnen op goedkeuring van Timmer rekenen. "Nou, Suzanne en ik zitten prima op één lijn. Op papier, met vorig jaar (in het achterhoofd, red.) zou het moeten kunnen." En Timmer, die goud won op de Spelen van 1998 in Nagano (tweemaal) en 2006 in Turijn, weet dat een matige voorbereiding lang niet alles zegt. "Zelf heb ik in Nagano gewonnen. Nou, die wedstrijden daarvoor waren niet om over naar huis te schrijven."

Timmer gelooft in Schulting

Timmer vat het kort en bondig samen: Schulting heeft door haar matige maanden voor het OKT niets te verliezen en is daardoor een 'underdog'. Maar wel een zeer gevaarlijke. "Zij zou daar wel de grootste verrassing kunnen worden. Schrijf maar op!"

