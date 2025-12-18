Suzanne Schulting moet bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) uit een ander vaatje tappen om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. De Nederlandse topschaatsster heeft er vertrouwen in dat het goed komt en denkt dat het een kwestie is van puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen.

"Ik ben nog best wel relaxed eigenlijk", antwoordt Schulting bij Sportnieuws.nl als haar wordt gevraagd naar de zenuwen richting het OKT. De 28-jarige schaatsster van Team Essent zat dit seizoen nog niet bij de top van Nederland, wat wel nodig is om een plekje af te dwingen op de Spelen.

Als ze terugblikt op de World Cups, vindt ze het ook 'vervelend hoe dat is gegaan'. "En dat is alles behalve hoe je wil en verwacht dat het gaat. Het heeft niet zoveel zin om daar nog lang over na te denken. Uiteindelijk moet je de knop omzetten en doorgaan." Schulting kwam in Hamar ten val op de 500 meter, maar heeft daar gelukkig niet veel last meer van. "Nee, de heup is een beetje beurs en blauw, maar dat is ook wel het enige."

'Daar hou ik me aan vast'

Schulting blijft zeer strijdvaardig, ondanks de recente resultaten. "Ik moet zeggen: het is niet dat ik superveel vertrouwen heb kunnen tanken in de afgelopen wedstrijden, maar het heeft niet veel zin om daar lang over na te denken. Uiteindelijk haal ik vertrouwen uit de trainingen die ik doe, die gaan heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee, dus daar hou ik me aan vast."

De tijden op de training zijn namelijk wél goed, bevestigt Schulting. Nu nog op het OKT: "Het is gewoon een kwestie van dat de puzzelstukjes in elkaar moeten vallen en ik hoop dat dat volgende week gaat gebeuren."

Voormalig schaatstopper heeft hoop

Ook Marianne Timmer heeft veel vertrouwen in de kunnen van Schulting, zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Zij weet dat ze er over twee weken moet staan. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. In haar hoofd is ze een topper. Ik zal haar zeker niet uitvlakken."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.