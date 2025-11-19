De schaatsers reizen deze week af naar Canada voor de World Cup-wedstrijden op de ijsbaan van Calgary. Dat is vanwege de vaak razendsnelle tijden een iconische schaatsbaan, ook voor Marianne Timmer. De drievoudig olympisch kampioene heeft één heel bijzondere herinnering aan een wedstrijd op het Canadese ijs.

De voormalig topschaatsster vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over haar mooiste moment op die ijsbaan. Daarvoor moeten we terug naar maart 1997, toen Timmer nog geen olympische titels op haar naam had staan. In het voorjaar van '97 zorgde ze voor een zeer bijzondere prestatie.

Ring door wereldrecord

Ze behaalde namelijk een wereldrecord op een onderdeel dat maar weinig mensen kennen. "Ik had een kleine vierkamp, hoe is het mogelijk? Dat was tijdens de transitie van de vaste schaats naar de klapschaats. Toen heb ik in Calgary het wereldrecord op de kleine vierkamp gereden." Het leverde Timmer niet alleen een record, maar ook een bijzonder aandenken op. Timmer kreeg een ring. "Heel gaaf, The Brothers of The Wind heet -ie." Inmiddels is het record op de minivierkamp, waar de 500, 1000, 1500 en 3000 meter wordt verreden, in handen van Joy Beune.

Feestje in Calgary

Timmer, die een jaar later op de Olympische Spelen van Nagano ook een wereldrecord op de 1500 meter reed, koestert sowieso mooie herinneringen aan de ijsbaan. "Het is een feestje om daar rond te lopen en te zijn. Dat is wel anders dan Salt Lake City. Dat is een ijsbaan écht buiten Salt Lake. Dit is een echte campus, dan kun je even een bakje doen en iedereen zit te eten in het foodcourt. Dat is echt wel een feestje."

Beluister hiet de volledige aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer

Wereldrecords in Salt Lake City

Het afgelopen weekend vierde Nederland ook een prachtig schaatsrecord. Femke Kok knalde in Salt Lake City op de 500 meter naar 36.09. Het was het eerste wereldrecord van een Nederlandse vrouwelijke schaatser op een individuele afstand sinds 1999. Toen reed schaatsster Annamarie Thomas naar de op dat moment snelste tijd ooit op de 1500 meter. In Salt Lake werden er bij de mannen ook wereldrecords gereden bij de ploegenachtervolging en op de 5.000 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?