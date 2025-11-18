Er waren tot voor kort maar weinig Nederlanders die van hem hadden gehoord, maar de naam Timothy Loubineaud doet nu wel degelijk een belletje rinkelen. De 29-jarige Fransman reed het afgelopen weekend een sensationeel wereldrecord op de 5.000 meter schaatsen. De daverende stunt zorgt voor veel bewondering bij de Nederlandse schaatslegende Marianne Timmer.

Zij wist niet wat ze zag toen Loubineaud het afgelopen weekend de snelste tijd ooit op de 5 kilometer reed: 6.00,23. En dat terwijl de Fransman tot voor kort niet al te veel aansprekende resultaten boekte. "Die zag natuurlijk niemand aankomen", zo geeft de drievoudig olympisch kampioene in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud eerlijk toe.

Magische rit

Dat de toptijd van Nils van der Poel verbroken zou worden, dat hadden velen wel aan zien komen. Maar daarvoor werd vooral gekeken naar namen als Davide Ghiotto, Sander Eitrem en Metodej Jilek. Zij slaagden er echter niet in, terwijl Loubineaud een magische rit en wereldrecord reed. "Dan denk je: dat zijn wel de mensen die het gaan doen, dan komt Timothy om de hoek kijken."

Host Aron Kleeven merkt op dat de Fransman in zijn vrije tijd politieagent is. Timmer denkt dat er een aantal Fransen zijn die daardoor wel gerustgesteld over de Franse straten lopen. "Dan is het een snelle politieagent. Als je tasje geroofd wordt, dan moet je hem hebben."

Bewondering bij Marianne Timmer

Vervolgens heeft Timmer nog wat bewonderende woorden over voor de schaatssensatie, die eigenlijk mikte op een tijd rond de 6.10. Het werd dus liefst tien seconden sneller en dus won hij met een wereldrecord zijn eerste grote wedstrijd. "Hij bleef maar in die 27-ers rijden en dan denk je: hij gaat helemaal op een hoop, wat was het een sensatie."

Timmer vindt het onverklaarbaar hoe de 29-jarige zó kon stunten. "Hij is boven zichzelf uitgestegen. Op de een of andere manier kwam hij in een soort focus en een roes. Hij bleef maar rijden. Ook dat hij zo uit zijn dak ging over de finish, dat is natuurlijk fantatisch. Boven zichzelf uitgestegen."

