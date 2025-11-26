Team Albert Heijn-Zaanlander van coach Jillert Anema schitterde nog op de NK afstanden, maar de World Cups in Salt Lake City en Calgary verliepen na een veelbesproken besluit een stuk moeizamer voor het schaatsteam. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt dat de formatie van Anema dan ook een mentale tik heeft opgelopen.

De rijders van de ploeg van Anema vlogen pas heel laat naar de Verenigde Staten voor de World Cup in Salt Lake City en dat leek ook zijn uitwerking op de resultaten te hebben. De hoop was dat de rijders in Calgary een week later beter gewend waren aan de jetlag en het rijden op hoogte, maar nog steeds hielden de prestaties niet over. Zo kwamen Groenewoud en Kerkhoff er opnieuw niet aan te pas op de 3000 meter en dat leidde tot flinke kritiek van oud-topschaatser Mark Tuitert aan het adres van Anema.

Timmer denkt dat de ploeg er wel weer bovenop gaat komen, maar de resultaten in Salt Lake City en Calgary zullen wel zijn aangekomen: "Ik verwacht dat ze in Thialf wel weer goed gaan rijden, maar ik denk dat ze achteraf mentaal wel een tikje hebben opgelopen. Bij Zaanlander gaan er nog wel wat gesprekjes komen met Jillert."

Groenewoud sluit weekend toch goed af

Ondanks de moeizame resultaten sloot Groenewoud het weekend wel op een mooie manier af. Ze keerde terug in het Nederlandse team op de ploegenachtervolging en pakte samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong de winst. Een week eerder was Nederland met Elisa Dul in de plaats van Groenewoud nog teleurstellend als vijfde geëindigd.

Groenewoud, Beune en Rijpma-De Jong pakten in het voorjaar samen ook al de wereldtitel en dus kan er volgens Timmer nu geen twijfel meer zijn over wat de beste formatie is. "Het is goed om te weten dat dit gewoon het team één is, ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze hebben een goede leerschool gehad in Salt Lake City en nu is het een bevestiging dat dit een goede keuze is.

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

