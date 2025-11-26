Femke Kok en Jutta Leerdam zijn inmiddels gevestigde namen op het hoogste niveau, maar bij de eerste twee World Cups waren er plotseling een aantal andere Nederlandse schaatssters die zich op de korte afstanden lieten zien. Isabel Grevelt was één van hen en dat is best verrassend, want zij verdween vorig seizoen een tijdje van de radar. Schaatsicoon Marianne Timmer ziet dat ze weer helemaal op de juiste weg is.

Grevelt liet al bij de NK afstanden zien goed in vorm te zijn en die lijn trok ze in Calgary door met een knappe tweede plaats op de 1000 meter. Ze moest enkel Kok voor zich dulden en was dus zelfs sneller dan de snotterige Leerdam. De prestaties van Grevelt zijn niet vanzelfsprekend, want ze verdween vorig seizoen nog een tijdje van de radar na haar vroegtijdige vertrek bij Team Essent van coach Jac Orie.

De 23-jarige Grevelt belandde afgelopen zomer bij Team Staan, waar ze wordt gecoacht door de net gestopte Hein Otterspeer, en rijdt sindsdien beter dan ooit. "Ze heeft daar een stukje rust gevonden en dan komen de resultaten weer boven drijven", merkt Marianne Timmer op in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat is voor haar zelfvertrouwen een boost die ze echt nodig had."

Hoe anders was die situatie een jaar geleden, want in november 2024 kwam er al na een paar maanden een einde aan haar tijd bij de ploeg van Orie door een gebrek aan plezier. "De één past beter bij Louis van Gaal en de ander bij Guus Hiddink", vertelt Timmer. "Jac is gewoon een hele goede coach, maar soms is de match of de klik er net niet. En nu zit zij in een team waar dat anders voelt. Dan zie je toch dat het belangrijk is, want het geeft vleugels."

Timmer maakte Grevelt zelf ook ooit van dichtbij mee en weet daardoor goed wat haar valkuil kan zijn: "Ze is met mij nog meegeweest naar de jeugd Olympische Spelen toen ik daar als chef de mission was. Toen was ze al gewoon een hele goede schaatsster, maar ze was wel af en toe snel afgeleid."

'Jutta trekt zich daar niet zo veel van aan'

Grevelt was niet de enige verrassing, want Marrit Fledderus werd in Calgary zowel op de 500 als de 1000 meter derde en hield dus zelfs twee plakken over aan het World Cup-weekend in Canada. "Zij schaatst samen met Kok in één team dus je ziet dat die meiden elkaar naar een hoger niveau trekken", concludeert Timmer. "Voor Fledderus is het fantastisch om met Kok in het team te zitten."

Leerdam heeft er op haar favoriete 1000 meter met Fledderus en Grevelt twee concurrenten uit eigen land bij, maar dat is volgens Timmer geen reden om te wanhopen. "Ik denk dat Jutta zich hier niet zo veel van aantrekt. Jutta denkt: ik heb die snotneus en dat gat is prima te overzien." In het geval van Kok ligt dat anders: "Dat is een ander kaliber, daar kijkt ze meer naar."

