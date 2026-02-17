Een ludieke oproep van de trainer van Femke Kok zorgde voor een enorme discussie in Nederland. Dennis van der Gun zei op de Olympische Spelen dat de topschaatsster alles had, behalve een vriend. Die actie werd door sommigen weggezet als ongepast, maar betrokkenen nemen het op voor Koks trainer.

"Ik zat dus te denken: wat wil Femke nog meer? Het enige dat nog ontbreekt, is een hele leuke, lieve vriend!", riep Van der Gun enthousiast door de microfoon in het TeamNL Huis in Milaan. Kok stond er bij en keek er een beetje verlegen naar. De oproep van haar trainer ging viraal op sociale media en daar kwam felle kritiek op.

Kritiek op trainer Femke Kok

Zo is de uitgesproken Maxim Hartman bijzonder hard voor Van der Gun. Hij deelde zijn onbegrip op Instagram, maar kwam daar later deels op terug. "Uit betrouwbare hoge schaatsbronnen heb ik inmiddels begrepen dat de trainer en Femke hele goede vrienden zijn en dat het absoluut niet kut bedoeld was. Was een grapje. En dat ze door hun geweldige samenwerking juist deze topprestaties neer hebben weten te zetten", schreef hij.

Hartman is blij dat Van der Gun een grapje maakte, maar toch had de trainer het volgens de presentator niet moeten doen. "Laten wij mannen nou juist onze bek wel blijven opentrekken als we andere mannen, al dan niet bedoeld, in de fout zien gaan. Dat heet het zelfreinigende vermogen van mannen. Laten we die kracht inzetten om mannen die zich dom gedragen tegen vrouwen, terecht te corrigeren."

Oud-topschaatsster neemt het op voor Dennis van der Gun

Het bericht van Hartman was ook in de tijdlijn van voormalig schaatsster Anice Das gekomen. De nummer 19 van de 500 meter op de Olympische Winterspelen van 2018 nam het op voor haar voormalige coach. "Wat jammer om jouw reactie te lezen en zo grof ook. In het eerste bericht dat je plaatst, wordt duidelijk hoe snel er een oordeel ligt", reageerde Das.

"Samen met een aantal andere dames vormden wij jarenlang een schaatsteam onder leiding van Dennis. Denk dat ik mag stellen dat Dennis inderdaad een geweldige trainer is en juist heel vrouwvriendelijk. Zijn normen en waarden hoef ik hier niet te verdedigen, maar een aantal opmerkingen en reacties doen absoluut geen recht aan de man die hij is", verdedigde Das hem.

Nog meer olympisch succes?

Kok komt vrijdag nog een keer in actie op de Olympische Winterspelen. Dan rijdt ze in Milaan de 1500 meter, waarop ze verraste bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december. Met al goud en zilver op zak geldt Kok als outsider voor het eremetaal.