Femke Kok maakt indruk op atletiekbaan: 'Over paar jaar tegen Femke Bol?'

Femke Kok is in Mallorca alweer begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De regerend wereldkampioene op de 500 meter toont aan razendsnel te zijn. Niet op het ijs, wel op de atletiekbaan.

'Hard werken hier op Mallorca', schrijft de 23-jarige schaatsster uit Beets. 'Nieuwe week, kom op!' Ze is daar op het Spaanse eiland met haar collega's van Team Reggeborgh. Enkele daarvan laten een reactie achter op haar post op Instagram, waarin ze beelden toont van de trainingen. Onder meer Kjeld Nuis en Michelle de Jong laten met emoji's hun bewondering blijken.

Trainen op Mallorca

Te zien is dat Kok, die in 2024 net als in 2022 tweede werd bij de WK sprint, met een soort tuigje om haar buik aan een elastische band is vastgemaakt. Vervolgens moet ze al haar krachten inzetten om weg te sprinten, terwijl die band haar als het ware terugtrekt. Dat zogeheten schaatselastiek wordt bij droogtrainingen (niet op het ijs) gebruikt om de schaatshouding te imiteren. Vooral in de zomermaanden komt de band regelmatig uit de kast.

Femke Kok tegen Femke Bol

Ook zijn er beelden van een rennende Kok, zonder touw om haar middel. En die zorgen voor een ludieke reactie van ene Roos: "Over een paar jaar Femke Bol vs Femke Kok 400m?" Generatiegenote Femke Kok is de regerend wereldkampioene op de 400 meter. Dan hebben we het over atletiek, niet schaatsen.

Femke Kok

Tussen het einde van het vorig schaatsseizoen in en de start van deze zomertraining was Kok op vakantie op Bonaire. Ze was samen met Maud Lugters, ook schaatsster, naar het ABC-eiland afgereisd. Wellicht heeft ze in die rustweken ook een flinke portie van haar favoriete snack gegeten. In een eerder filmpje van haar team op Instagram biechtte ze dit op: "Ik hou heel erg van brownies, maar ook wel van ijs."

WCKT

De komende maanden blijven de schaatsers relatief in de luwte. Het geweld barst los in november: van 8 tot en met 10 november is het World Cup Kwalificatietoernooi (WCKT).