Femke Kok en Jutta Leerdam streden in Milaan op de twee kortste afstanden om de olympische titels en uiteindelijk werd de buit eerlijk verdeeld: allebei één keer goud en één keer zilver. Vooral de 1000 meter leverde op de Winterspelen een hoop spektakel op doordat Leerdam in de slotrit de scherpe tijd van Kok nog wist te verbeteren. Kok onthulde maandag in bij de talkshow van presentatrice Eva Jinek wat er allemaal door haar hoofd ging op dat moment.

Leerdam en Kok maakten er een waar spektakel van in Milaan. Dat begon met de 1000 meter, dé afstand waarop Leerdam haar grote droom om ooit olympisch kampioene te worden, waar wilde maken. Ze werd gigantisch op de proef gesteld toen Kok vlak voor haar het olympisch record aan flarden reed, maar hield het hoofd koel en pakte met een geweldig optreden in de slotrit alsnog het goud.

'Daar kan ik alleen maar respect voor hebben'

De meeste analisten verklaarden na afloop dat ze dachten dat Kok met haar tijd het goud zou gaan pakken, maar zelf bleek ze dat helemaal niet te denken. "Ik was heel blij toen ik over de finish kwam, want het was één van mijn beste 1000 meters ooit", vertelt Kok in de talkshow Eva.

"Ik wist dat Jutta van goeden huize moest komen, want ze had deze tijd nog nooit gereden op een laaglandbaan, maar ik wist wel dat ze het kon. Dus ik had in mijn hoofd: het kan ook zilver zijn. Ik kan er alleen maar respect voor hebben dat ze sneller was", aldus de topschaatsster.

Kok reageerde koeltjes op de misgelopen titel en feliciteerde Leerdam op een respectvolle, maar intern gebeurde er van alles. "Van de binnenkant dacht ik: shit! Ik wilde graag goud, maar ik wist dat ik een goede rit had gereden. Wat zij laat zien is ook mega knap dus ik kon het mezelf niets verwijten."

Wel goud op 500 meter

De topschaatsster troostte zich met de gedachte dat haar beste afstand nog zou komen en daar kreeg ze gelijk in. Op de 500 meter voltrok zich namelijk het omgekeerde scenario. Leerdam zette de snelste tijd neer, maar Kok dook daar in de laatste rit nog onder en pakte het goud op de kortste afstand.

De twee olympisch kampioenen worden dinsdag overigens verwacht op Paleis Noordeinde. Daar worden ze samen met alle andere Nederlandse medaillewinnaars ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.