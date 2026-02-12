Topschaatsster Femke Kok heeft een aantal dagen voordat ze in actie komt op haar favoriete afstand, de 500 meter, in Milaan een speciale bezoeker ontvangen. Haar geliefde viervoeter Puck is overgekomen naar Italië en dat levert schattige beelden op.

Kok veroverde maandag haar eerste medaille op de Winterspelen in Milaan. Op de 1000 meter kwam ze in de voorlaatste rit in actie, waar ze een olympisch record vestigde met een eindtijd van 1.12,59. Dat record stond echter niet langer dan een aantal minuten. In de slotrit walste Jutta Leerdam over Kok heen. Zij klokte met 1.12,31 een nieuw olympisch record. Dat leverde Kok een zilveren medaille op.

Zondag komt Kok opnieuw in actie. Dan verschijnt ze aan de start van de 500 meter, haar favoriete afstand. "Daar ga ik voor goud", liet ze tijdens de huldiging in het TeamNL Huis maandag weten. De Friezin is dan ook een van de favorieten. Ze is de wereldrecordhoudster op de afstand met een tijd van 36.09. Die tijd vestigde ze afgelopen november tijdens de World Cup in Salt Lake City.

Bezoek

Haar ouders waren al aanwezig in Milaan, maar op foto's die Kok donderdag in haar verhaal op Instagram deelde, blijkt dat er een nieuwe bezoeker naar Milaan is afgereisd om haar te supporten. Hondje Puck is namelijk ook overgekomen. 'Speciale bezoeker', schrijft Kok bij een foto waarop ze de viervoeter omhelst. Op een foto die volgt is te zien dat ze het beestje heeft meegenomen naar buiten en de straten van Milaan heeft laten zien.