Topschaatsster Femke Kok is de grote favoriet voor de titel op de WK sprint. Na de eerste dag was er geen vuiltje aan de lucht voor haar. Ze won de eerste omlopen van de 500 en 1000 meter met een ruime voorsprong. Toch zorgde ze vrijdag voor spanning in Thialf.

Kok startte vrijdag in de laatste rit van de tweede 500 meter in de binnenbaan tegen Suzanne Schulting. Maar de schaatsster van Team Reggeborgh maakte een eerste valse start. Eerder op het onderdeel werd de Britse Ellia Smeding al gediskwalificeerd vanwege twee valse starts.

'Beetje dom'

En dus hield heel Thialf zijn adem in bij de tweede poging van Kok. Zelf bleef de olympisch kampioene gelukkig kalm. "Blijkbaar stond ik door de lijn, dus dat was een beetje dom", zegt ze na afloop bij NOS over haar valse start. "Ik voelde dat zelf niet."

'Rustig blijven'

"Dat kan gebeuren, dus bij de tweede dacht ik: ik ga ver van de lijn af staan en niet weer vals maken. Geen domme dingen doen. Je moet rustig blijven en dat is gelukt", aldus Kok. Ze bleef voor de 26e keer op rij ongeslagen op de kortste sprintafstand met haar tijd van 36.76 en gaat met een ruime voorsprong in het klassement de laatste 1000 meter in.

Ze staat ruim drie seconden voor op de nummer twee, Schulting. "Dat is wel lekker, maar dat betekent niet dat ik er niet voor ga", aldus Kok. "Ik wil nog een keer gewoon een goede rit rijden. Als je met de rem erop gaat rijen kun je natuurlijk ook fouten maken en je wil gewoon geen risico's nemen." Ze gaat daarom vooral gewoon genieten van de laatste race.