Jorrit Bergsma bekroonde zijn loopbaan op de Olympische Spelen van Milaan met een tweede gouden medaille en werd zo een van dé helden van TeamNL. Op 40-jarige leeftijd keert hij met twee medailles terug naar Friesland. Bergsma zorgde voor open monden met een actie in de laatste bocht van de mass start.

Bergsma mag met zijn overwinning op de mass start dan voor feest hebben gezorgd op de tribunes in Milaan en in huiskamers door heel Nederland, Erben Wennemars plaatste een kanttekening bij het succes. Wat de tweevoudig wereldkampioen sprint betreft was de bronzen plak van Kjeld Nuis op de 1500 meter meer waard dat het goud van de Fries. Voormalig tophockeyster én groot schaatsliefhebster Naomi van As wil daar echter niks van weten.

'Niet te vergelijken'

Van As krijgt in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week opneemt met voormalig ploeggenote Ellen Hoog een stelling voorgeschoteld waar ze het niet mee eens is: "Het brons van Kjeld Nuis is meer waard dan het goud van Jorrit Bergsma."

"Ja hallo, wie ben ik om daar allemaal over te oordelen? Oneens!", is de tweevoudig olympisch kampioene duidelijk. "Ik vind het allebei mooi. Je kan het ook níet met elkaar vergelijken. Dat moet je ook niet doen."

Kjeld Nuis

"Het brons van Kjeld Nuis is natuurlijk hartstikke mooi", aldus Van As. "Hij was acht jaar lang regerend olympisch kampioen op de vijftienhonderd meter. En dit was een gedroomd afscheid. Dat is natuurlijk wat je wil. Op je allerlaatste Spelen een medaille pakken. En hij is hier ongelooflijk blij mee."

"Hij was er zelf ook wel van overtuigd dat hij dit gewoon kon, want hij stond natuurlijk tijdens de wereldbekers wel op het podium. En dan doet hij het, dat is gewoon echt ongelooflijk knap. Gewoon respect. Echt bijzonder knap.”

'Gewoon ook lachen'

"En dan Jorrit Bergsma", gaat Van As verder. "Het zijn twee veteranen, even tussen aanhalingstekens. Het zijn gewoon oudere mannen in de schaatssport. Ja, sorry. Als je op je veertigste én brons haalt op de tien kilometer en dan ook nog een gouden plak op de massastart... Ik vind het gewoon ook lachen. Ik vond het gewoon echt heel erg knap."

"En op welke manier? Ja, gewoon wegrijden. En natuurlijk ook Stijn van de Bunt, die een heel grote rol heeft gespeeld in deze tactische wedstrijd. Bergsma is er gewoon voor gegaan en dacht: ik ga gewoon. Dood of de gladiolen en jullie gaan me niet meer inhalen. Is ook gewoon niet gelukt.”

'Dat je het durft!'

Van As en Hoog hielden nog wel even hun adem in toen Bergsma solo op de finish af ging. “Vijftig meter voor de eindstreep ging hij al met zijn armen in de lucht”, verzucht Van As, onder bijval van Hoog. “Ik dacht: oh mijn god, dat je dit durft! Dat je het durft! Toch nog even achterom kijken.” Hoog lachend en vol ongeloof: “In die bocht al met die hand zo in de lucht.” Uiteindelijk kwam het meer dan goed, want de Fries kwam met een glimlach van oor tot oor als winnaar over de streep.

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In deze aflevering uiteraard volop aandacht voor de Winterspelen van Milaan. Natuurlijk wordt het succes van Jutta Leerdam en Femke Kok besproken, maar ook de chaos op de ploegenachtervolging komt uitgebreid aan bod. En wat was volgens de twee olympisch kampioenen hét moment van de Spelen? Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: